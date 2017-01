Friedrichshafen Von Liebe, Suff und Schicksal

Das Häfler Musiktheater, die Columban-Chöre und das Stadtorchester proben derzeit Orffs „Carmina Burana“. Aufführungen werden am 25. und 26. März im Graf-Zeppelin-Haus sein.

“Krämer! Gib die Farbe mir, meine Wangen rot zu malen, dass ich so die jungen Männer, ob sie wollen oder nicht, zur Liebe zwinge.“ Die zehn Mädchen haben eine nicht einfache Aufgabe zu bewältigen: Den Krämer sollen sie umtanzen, dabei auf mittelhochdeutsch singen und sich aus dem Bauchladen Spiegel, Haarbürsten oder Schminkpinsel nehmen – und all das auch zum Einsatz bringen. Schön sein wollen auf Kommando, bei einer Probe im GZG – das ist keine Kleinigkeit. „Ihr dürft ruhig kokettieren!“, ruft Regisseurin Diana Leist-Keller, und zeigt gleich, wie sie sich das vorstellt. Voller Erwartungsfreude und frohlockend ist die Musik, die aus dem MP3-Player schallt, und eines ist ganz wichtig: „Ihr müsst so tanzen, dass ihr auch noch singen könnt“, sagt Marita Hasenmüller. Also ein wenig gedämpfter mit dem Hüpfen und Springen; die Choreografin und Tänzerin Nadja Ehlert hat viele Ideen, wie sich diese Szene gestalten ließe.

Wer sich die „Carmina Burana“ vornimmt, der weiß, dass er einen Publikumserfolg ernten wird. Aber das Publikum hat auch seine Erwartungen. Lebensprall sind die Texte, die Bandbreite der von Carl Orff vertonten 24 Lieder in mittelhochdeutscher und vulgärlateinischer Sprache decken viele Themen ab: die Macht des Schicksals, den Suff in der Taverne, die Liebessehnsucht, die Scheinheiligkeit geistlicher Würdenträger. Auch das Obskure kommt zum Zug: Ein gebratener Schwan singt sein Klagelied, ehe er verspeist wird. Derb und zart, fröhlich und betrübt ist die Carmina, und wenn dieser von Gegensätzen bestimmte Reichtum nicht ausgeschöpft wird, geht eine Aufführung daneben.

Beim Musiktheater weiß man das. Wie kann man der Vielfalt gerecht werden? Keinesfalls durch eine zu große szenische Kleinteiligkeit. Die Stücke sind kurz; selbst die längsten erreichen nur knapp die Vier-Minuten-Grenze. Wenn man diesen Wechseln in Tanz und Requisiten detailliert folgen wollte, wäre das Ergebnis fahrig und nervös.

Deshalb wird Diana Leist-Keller viel mit der Wirkung des Lichts arbeiten – beim Paradestück der Carmina, „O Fortuna“, das vom Auf und Ab des Menschen auf dem Rad des Schicksals handelt, auf besondere Weise: „Wir haben ein Feuerrad hinter dem Chor, auf einem Podest.“ Und einen Spezialeffekt wird es geben, über den hier aber noch nichts verraten wird. Sonst beschränkt man sich auf Requisiten: „Eine Kanzel wird mal reingefahren, oder Tische und Stühle, die man für die Szene in der Taverne braucht“. Immer wieder werden Statisten die Bühne bevölkern – wobei es aber vor allem noch an männlichen Statisten fehlt.

Das zentrale Bühnenelement stellt der Chor selbst dar. Er setzt sich zusammen aus dem Chor des Musiktheaters und den Chören von St. Columban und umfasst dadurch alle Altersstufen. Die noch vor einigen Jahren gehegte Befürchtung einer Überalterung des Musiktheaters ist durch die Columban-Chöre gebannt. Rund 140 Sängerinnen umfasst der Chor bei dieser Produktion – und er wird nicht reglos dastehen, sondern als Ganzes choreografiert, Paare aus der Mitte des Chores treten tänzerisch hervor. Schließlich sind da auch noch Caroline Einsiedler und Nadja Lutz, die in ihren Tänzen mal auf den Text, mal auf die schwierige und ständig wechselnde Rhythmik der Carmina abheben.

Große Chorprobe im Eingangsbereich des GZG unter Leitung von Marita Hasenmüller. Auch das Stadtorchester ist vertreten, durch seinen Dirigenten Pietro Sarno: Der wird im GZH die zweite Aufführung dieser Koproduktion von Musiktheater und Stadtorchester leiten, während bei der Premiere Marita Hasenmüller am Pult steht. „Alles macht die Sonne heiter, weiche nun die Traurigkeit“. So frohlockt der Chor auf Latein, mühelos beschwingt. „Sommer kehrt zurück, des Winters Strenge muss nun fliehen.“ Schon jetzt spürt man, dass die Carmina aus ihrer rhythmischen Kraft lebt. Marita Hasenmüller wirkt darauf hin, dass sie auch zum Tragen kommt.

Aufführungen im Graf-Zeppelin-Haus am Samstag, 25. März, 19.30 Uhr, und Sonntag, 26. März, 17 Uhr. Karten für 38, 29, 21 und 13 Euro an der GZH-Tageskasse, Telefon 0 75 41/28 84 44.