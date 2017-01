Friedrichshafen / Langenargen Von Friedrichshafen bis nach Langenargen: Tettnanger flitzt auf Kufen über den Bodensee - mit Video!

Wolfram Schweizer aus Tettnang nutzte das traumhafte WInterwetter am Samstag für einen ganz besonderen Ausflug: Auf Schlittschuhen lief er von Friedrichshafen bis nach Langenargen über den gefrorenen Bodensee.

Statt Schwimmern und Seglern sind derzeit vor allem Spaziergänger und Schlittschuhläufer auf dem Bodensee unterwegs. Die eisigen Temperaturen der letzten Tage haben die Seeoberfläche in Ufernähe vielerorts in eine glatte Eisfläche verwandelt.Das seltene Naturschauspiel lockt zahlreiche Besucher an, die die Gelegenheit nutzen, um einen Spaziergang auf dem See zu machen oder die Schlittschuhe aus dem Schrank zu holen.Wolfram Schweizer war an diesem Wochenende besonders sportlich unterwegs: Gemeinsam mit seiner Familie zog der Tettnanger am Samstagmorgen los, um sich auf Kufen über den See zu wagen. Für die rund sechs Kilometer lange Strecke von Friedrichshafen nach Langenargen brauchte der fitte Mediziner etwa eine halbe Stunde.