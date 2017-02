Friedrichshafen Von Foxtrott bis Cha-Cha-Cha: Zweiter Schulball des Graf-Zeppelin-Gymnasiums lockt ins Casino

Unter dem Motto "Frozen, der Eisball" fand am Freitagabend im Casino im Fallenbrunnen der zweite von Schülern des Graf-Zeppelin-Gymnasiums organisierte Schulball statt.

Schummriges Diskolicht, gemütliche Sofas und eine große Bar: eine ganz normale Party im Casino im Häfler Fallenbrunnen? Nein, die jungen Leute, die da am Freitagabend fröhlich feierten, nahmen an einem richtigen Schulball teil. Unter dem Motto "Frozen, der Eisball" veranstalteten Schüler des Graf-Zeppelin-Gymnasiums zum zweiten Mal einen Ball, wie er traditionell sein soll. Die jungen Besucher kamen in festlicher Kleidung – die meisten zumindest. Getanzt wurde, was das Repertoire an Standardtänzen hergibt: von Cha-Cha-Cha über Rumba und Foxtrott bis zum Walzer. Nicht ganz 100 junge Leute zwischen 14 und 18 Jahren waren mit von der Partie – ein Erfolg, findet Laura Krause, die mit ihren 16 Jahren das Organisationsteam leitete. "Es macht Spaß, sich mal wieder richtig rauszuputzen."