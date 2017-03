Uli Hoeneß und Erwin Teufel waren die Top-Redner beim Mittelstandsforum Bodensee, das die Heinzl-Firmengruppe (Bad Waldsee) erstmals in der Messehalle A2 veranstaltete. Nicht minder interessant war der Auftritt von Katja Suding, stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende. Informativ und unterhaltend gestaltete sich die Diskussionsrunde mit politischen Spitzenvertretern, moderiert von SÜDKURIER-Politikressort-Chef Dieter Löffler.

Uli Hoeneß' Auftritt hat ein klares Leitmotiv: Erfolg. Erfolg als Wirtschaftsboss seiner Würstel-Fabrik, Erfolg als sportlicher Macher beim FC Bayern, aber auch Erfolg als Mensch. Am deutlichsten wurde dieses Thema beim Sportlichen: Als Moderator Walter Döring ansprach, ob die Liga denn schon gelaufen wäre, sagt Hoeneß klar: "Ja, seit Samstag ist es durch", um dann Glückwünsche zur Meisterschaft anzunehmen, neun Spieltage vor Schluss.

Begonnen hatte das Gespräch vor 900 Besuchern aber mit den Anfängen von Hoeneß als Würstelhersteller im Jahr 1984. Aus dem Nichts zog er damals für Aldi eine Massenproduktion Nürnberger Rostbratwürste hoch: "Am 6. März des Jahres hieß es, ich soll bis 16. April liefern – und so kam es." Heute leitet sein Sohn das Unternehmen, für junge Leute hatte Hoeneß den Tipp parat, "wenn einer wirklich etwas erreichen will und alle sieben Sinne beisammen hat, gelingt ihm das auch", dabei sei "learning by doing" das beste Rezept.

Gefängniszeit spricht Hoeneß selbst an

Die weniger glücklichen Tage von Uli Hoeneß, die Zeit im Gefängnis, sprach er selbst an. Nur kurz allerdings, wie schwer es für ihn war, zum Geburtstag seiner Frau nicht einmal mit ihr telefonieren zu dürfen. Aber "mich hätten ja hunderte Leute besuchen wollen", so Hoeneß, um dann aufzuzählen, wer wirklich da war. Es ist eine A-Promi-Liste: Pep Guardiola, Franck Ribery, Günther Netzer, Ottmar Hitzfeld ("extra aus der Schweiz schon einen Tag früher angereist"), Edmund Stoiber und weitere. Wichtig sei aber vor allem seine Familie gewesen: "Sie hat sich wie eine Muschel um mich geschlossen."

Bester Stimmung, geißelte Hoeneß noch Smartphones als "der letzte Scheiß" für die Privatsphäre der Spieler. Früher hätten die Bayern-Spieler noch ungestört auf das Oktoberfest gehen können, 30 Minuten dieselbe Attraktion fahren können, "und wenn einer hinten über gekotzt hat, war's grad lustig – heute gäb's dafür gleich eine Kleine Anfrage im Bundestag." Uli Hoeneß zeigte seinen Humor und er zeigte, was für ein erfolgreicher Unternehmer er ist – die Teilnehmer des Forums belohnten es mit langem Applaus.

Politiker thematisieren Europa

Am Nachmittag hielt Ex-Ministerpräsident Erwin Teufel in freier Rede ein flammendes Plädoyer für Europa, geißelte aber auch Versäumnisse und Fehler, die zu Europaskepsis bei den Bürgern führe. Nicht gut weg kam Helmut Kohl (CDU), der es zusammen mit anderen Staatsmännern nicht geschafft habe, neben einer Währungsunion auch eine politische Union zu formen. Mit dramatischen Folgen: Die zigfachen Verstöße gegen die Maastrichter Euro-Stabilitätskriterien "können auf Dauer nicht gut gehen", sagte Teufel.



Er mahnte an, dass Entscheidungen auf möglichst niedrigen Ebenen, möglichst nah bei den Bürgern, getroffen werden: Subsidiarität sei ein wichtiger Pfeiler für ein funktionierendes und von Bürgern akzeptiertes Europa. "Wir müssen Europa vom Kopf auf die Füße stellen", sagte Teufel, Brüssel müsse nicht alles regeln. Die Bewältigung der Flüchtlingsströme könne nur gemeinsam, auf europäischer Ebene, gelingen. Mache der Brexit Schule, sieht Teufel durch einen Zerfall der Europäischen Union den Frieden und die Freiheit des ganzen Kontinents bedroht. "Europa ist keine Vergangenheitsbewältigung, sondern Zukunftssicherung." Walter Döring, Ex-Wirtschaftsminister und Beiratsvorsitzender der Heinzl-Firmengruppe, nannte Teufel einen "großen Europäer".

So richtig in Schwung ist der Bundestagswahlkampf noch nicht gekommen, aber bei der Polit-Runde brachten sich die Parteienvertreter in Position. Wer koaliert möglicherweise mit wem? Wie sieht die Wirtschafts- und Sozialpolitik aus? Viele Fragen richtete Dieter Löffler, Ressortleiter der SÜDKURIER-Poltikredaktion, an Axel Müller (CDU), Nils Schmid (SDP) Judith Skudelny (FDP), Sandra Detzer (Grüne), Alice Weidel (AfD) und Claudia Haydt (Linke). Eine Blöße gab sich keiner der Teilnehmer. Detzer warb für eine offene Bürgergesellschaft und Investitionen in Zukunftsaufgaben wie Bildung. Alice Weidel sieht die AfD als "Steuervereinfachungs- und Steuersenkungspartei" und plädiert für einen vereinfachten Stufentarif im Steuerrecht. "Keine Lust" habe sie, "über Herrn Höcke zu sprechen", so Weidel, die sich für einen Parteiausschluss Höckes ausgesprochen hatte.

Würde bei Rot-Rot-Grün Sahra Wagenknecht Finanzminister?, wollte Dieter Löffler von Claudia Haydt (Linke) wissen. Ein Problem hätte Haydt damit nicht, schließlich habe ihre Partei das "mittelstandsfreundlichste Programm". Rot-Rot-Grün? Für Nils Schmid (SDP) ist die Linke verzichtbar. Schröders Agenda 2010 sei richtig und wichtig, die Korrekturen, die Martin Schulz vorschlage, ebenso. Die Agenda 2010 habe so viele Menschen wieder in Arbeit gebracht, sagte Judith Skudelny (FDP), der Rentenkompromiss gehe aber voll zulasten der jungen Generation. Axel Müller (CDU), warb für weitere Infastrukturausgaben in der Region. Das Geld dafür würde vom Mittelstand verdient. Dafür brauche es gute Rahmenbedingungen und keine Vermögenssteuer.