Friedrichshafen Volksbanken-Fusion: Friedrichshafener sagen ja zu Banken-Hochzeit mit Tettnang

Die Friedrichshafener Volksbank-Vertreter votieren einstimmig für die Fusion mit der Volksbank Tettnang. Bei der Vertreterversammlung am Montagabend lag die Zustimmungsquote bei 100 Prozent. Jetzt müssen noch die Tettnanger zustimmen – diese Entscheidung steht am Donnerstag an.

In dem Fall bedeutet die rote Karte etwas Gutes: Um 21.19 Uhr hoben gestern Abend im Foyer West der Messe Friedrichshafen alle Stimmberechtigten bei der Vertreterversammlung der Volksbank Friedrichshafen ihre Stimmkarten nach oben: Ohne eine Gegenstimme votierten die Vertreter für eine Fusion mit der Volksbank Tettnang. "Da kommt zusammen, was zusammengehört", sagte Vorstandsvorsitzender Harald Riehle. In einer packenden Rede hatte er ebenso wie sein Vorstandskollege Dirk Bogen und Aufsichtratsvorsitzender Martin Wirth für die Bankenhochzeit geworben. In den vergangenen fünf Monaten hatte es vier Verteterdialoge und eine separate Infoveranstaltung gegeben. Das Feld war also bereitet – offenbar so gut, dass während der fast dreistündigen Versammlung keine einzige Frage gestellt wurde. Riehle führte den etwa 250 Anwesenden die Vorteile des Zusammenschlusses nochmals vor Augen. Die Fusion sei kein notwendiges Übel, sondern eine Chance. Beide Banken, so Riehle, brächten ihre Stärken in die neue Bank ein zum Vorteil von Mitgliedern und Kunden. Die Tettnanger verfügten über ein voll ausgebautes Kundencenter und seien stark in der Immobilienverwaltung, die Häfler Stärken lägen in der Vermögensverwaltung und im Firmenkundengeschäft. Eine höhere Spezialisierung stärke die Beratungskompetenz und erschließe neue Geschäftsfelder, zum Beispiel bei Freiberuflern, Rechtsanwälten und Ärzten. Nicht zuletzt ließen sich in Verwaltung und Technik Kosten sparen. Durch die Bündelung gewährleiste die neue Bank, dass man "mit den Filialen länger in der Fläche bleiben" könne, so Riehle. Auch Aufsichtsratsvorsitzender Martin Wirth kommt zu dem Schluss: "Beide Banken ergänzen sich in idealer Weise."

Formal wird Tettnang als größere Bank die Häfler Voba übernehmen. Zum Vergleich: Die Voba Tettnang weist 2016 eine Bilanzsumme von 747 Millionen Euro aus, die Voba Friedrichshafen 457 Millionen Euro. Die Jahreszahlen 2016 machen aus der Volksbank Friedrichshafen aber eine hübsche Braut: Es war das beste Geschäftsjahr in der 153-jährigen Geschichte. Kommt die Fusion mit Tettnang zustande, ist auch das Thema schlechte Eigenkapitalausstattung vom Tisch – da sind die Tettnanger viel besser aufgestellt als die Häfler. Anderes Detail: Die Tettnanger Mitarbeiter haben bislang keinen Betriebsrat – den bringen die Häfler in die Ehe ein. Betriebsbedingte Kündigungen soll es laut Riehle im Übringen durch die Hochzeit nicht geben, wenn überhaupt, dann regele man das über die natürliche Fluktuation. Den Mitarbeitern böten sich bessere Entwicklungs- und Weiterbildungschancen.

Die fusionierte Bank wird 15 Aufsichtsratsmitglieder haben, neun für Tettnang, sechs für Friedrichshafen – gemäß dem Verhältnis der Mitglieder. Derzeit gibt es zehn Häfler Aufsichtratsmitglieder. Nach auslaufenden Mandaten oder Verzicht würden nun Sabine Nölke-Damms, Stefan Mittag (beide wiedergewählt) sowie Martin Wirth, Stefan Zimmer, Johannes Brugger und Klare Bücheler in den neuen Aufsichtrat einziehen.

An diesem Donnerstag sind dann die Vertreter der Volksbank Tettnang an der Reihe, die Fusion mit der Häfler Volksbank zu besiegeln. Los geht die Versammlung um 18.30 Uhr in der Stadthalle Tettnang. Bei Zustimmung soll ab Oktober die technische und organisatorische Zusammenlegung der beiden Häuser zur Volksbank Friedrichshafen-Tettnang erfolgen – und zwar rückwirkend zum 1. Januar 2017. Die neue Volksbank mit den zwei Hauptstellen in Tettnang und Friedrichshafen mit circa 32 000 Mitgliedern wird dann über ein Kundengeschäftsvolumen von etwa 2,6 Milliarden Euro und eine Bilanzsumme von etwa 1,2 Milliarden Euro verfügen.