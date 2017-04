Friedrichshafen Volksbank Friedrichshafen: Erfolgreichstes Jahr in der 153-jährigen Geschichte

Die Volksbank Friedrichshafen ist auf auf Wachstumskurs, alle wichtigen Kennzahlen fürs Jahr 2016 sind positiv. Die geplante Fusion mit der Volksbank Tettnang ist auf einem guten Weg. Die Häfler Volksbank schüttet 2 Prozent Dividende und einen durchschnittlichen Gewinnbonus von 2 Prozent aus.

Friedrichshafen – "Besser geht's nicht", fasst Harald Riehle, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Friedrichshafen die Jahresbilanz 2016 zusammen. Er spricht vom erfolgreichsten Jahr in der 153-jährigen Geschichte der Genossenschaftsbank. Beste Voraussetzungen also für die geplante Fusion mit der Volksbank Tettnang, die durch die Vertreterversammlungen beider Häuser am 8. und 11. Mai beschlossen werden soll. Geplant ist, dass die 11 601 Anteilseigner – unter ihnen 382 neue Mitglieder – als Gewinnbeteiligung vom ausgewiesenen Jahresgewinn eine Dividende in Höhe von 2 Prozent auf ihre gezeichneten Geschäftsanteile bekommen. Darüber hinaus gibt es einen Bonus, der sich am Grad der Produktnutzung orientiert. Über alle Mitglieder hinweg werde dies einer Bonuszahlung von durchschnittlich 2 Prozent entsprechen. Somit ergibt sich eine Gesamtausschüttung von rund 4 Prozent auf die Geschäftsguthaben. Die Bonus-Komponente wird es 2016 letztmals geben – sie speise sich aus Zinsprodukten und lasse sich angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase nicht mehr finanzieren. Die Volksbank werde 2017 wieder zu einer reinen Dividendenausschüttung, getragen vom Gesamtgewinn der Bank, zurückkehren.

Alle wichtigen Kennzahlen sehen gut aus, und das trotz der Niedrigzinsphase: Das Kundengeschäftvolumen (Summe aller Geldanlagen und Kredite für Kunden) stieg im Geschäftsjahr 2016 um 7,7 Prozent auf 1,06 Milliarden Euro. 2011 betrug der Wert noch 770 Millionen, so Vorstand Dirk Bogen. Die Bilanzsumme stieg gegenüber 2015 um 7,2 Prozent auf einen neuen Höchstwert von 457 Millionen Euro. Der Bilanzgewinn in Höhe von 905 331 Euro steigerte sich um knapp 20 Prozent binnen Jahresfrist. Die Personal- und Sachaufwendungen wurden um rund 500 000 Euro reduziert. Die Zahl der Mitarbeiter sank um sieben auf 100. "Es gab aber keine Entlassungen", so Dirk Bogen, sondern durch Fluktuation.

Vor allem durch die Volumensteigerung auf der Finanzierungsseite konnte der Rückgang im Zinsüberschuss weitgehend ausgeglichen werden, sagen die Volksbanker. „Wir gewannen Marktanteile im gewerblichen Kreditgeschäft genauso wie in der Baufinanzierung“, freut sich Harald Riehle. Die Ausleihungen an Kunden stiegen um rund 44 Mio. Euro (11 Prozent) auf rund 420 Mio. Euro. Baufinanzierungen sind in Zeiten von Negativzinsen noch das einträglichste Privatkundengeschäft für die Volksbank. "Das ist ein Empfehlungsgeschäft, da haben wir 900 neue Kunden gewonnen", freut sich Riehle. Auch bei der Vermögensverwaltung kann die Volksbank zulegen: Die Kundeneinlagen stiegen gegenüber dem Vorjahr von 612 auf 644 Mio. Euro (plus 5 Prozent). Die Volksbank hat von 300 Kunden Mandate, die ihr Vermögen (ab 100 000 Euro) durch die Banker eigenständig verwalten lassen. Ein Modell, das ankommt: 2011 betrug hier das Volumen 35 Mio. Euro, 2016 waren es 100 Mio. Euro. Hält die Niedrigzinsphase über Jahre an, stünden laut Riehle den Banken allerdings schwere Zeiten bevor: Bis 2019 rechne die Branche mit einem Rückgang der Profitabilität um mindestens 25 Prozent. Nicht zuletzt deshalb wollen die Häfler und Tettnanger Volksbank ihr Kräfte bündeln und fusionieren. Die jährlichen Einsparungen werden von einer Unternehmensberatung mit 1,5 Millionen Euro beziffert, erreicht durch Synergieen, zum Beispiel bei der IT und in der Verwaltung. Ein Abbau von Arbeitsplätzen sei nicht geplant. "Wir werden in Tettnang und Friedrichshafen in etwa die gleiche Zahl an Mitarbeitern haben", sagt Riehle. Auch die beiden Hauptverwaltungen bleiben bestehen, an einen neuen Zentralstandort sei nicht gedacht.

Für eine Fusion sind 75 Prozent der abgegebenen Stimmen der Mitglieder-Vertreter in den Vertreterversammlungen am 8. und 11. Mai notwendig. "Wir haben uns bei fünf Versammlungen auch kritischen Fragen gestellt und diskutiert", sagt Harald Riehle. Die Rückmeldungen seien gut gewesen. "Ich bitte um die Stimmen der Vertreter, wir wollen die Fusion – für die Mitarbeiter und unsere Kunden." Erste Gespräche zwischen den Vorständen gab es übrigens 2014: Beim Wandertag der Bezirksvereinigung streckten die Tettnanger die Fühler aus.

Die Fusion

Standorte: Alle jetzigen Filialen der Volksbanken Friedrichshafen und Tettnang sollen bestehen bleiben – mit zwei Ausnahmen: In Langenargen und Eriskirch hat jede Bank derzeit eine Filiale, dort wird es künftig jeweils nur noch eine geben: In Eriskirch in der Gartenstraße 6, in Langenargen in der Oberen Seestraße 3. Ob das Filialnetz in Zukunft so bleibt, ist offen.

Bankleitzahl: Mit der Fusion wird es eine neue Bankleitzahl geben, die IBAN ändert sich also.

Gebühren: Derzeit bieten die beiden Volksbanken unterschiedliche Giro-Kontenmodelle von monatlich 3 bis 7 Euro sowie ein kostenfreies Studenten-Girokonto an. Bargeldabhebungen an Automaten sollen für Volksbankkunden gebührenfrei bleiben. (asa)