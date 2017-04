Friedrichshafen Vierte Auflage der Aktion "Singing Balconies" in Friedrichshafen

Vom Maultrommelkonzert über Sockentheater, Parodien, Poetry Slam und Lesungen ist alles erwünscht: Bis zum 27. April sind Anmeldungen für die vierte Auflage der "Singing Balconies" in Friedrichshafen möglich.

Viele Menschen schlendern entspannt durch den Häfler Innenstadtbereich und machen halt vor Balkonen, Fenstern oder auch einem Vorgärten. Dort erwarten sie die unterschiedlichsten künstlerischen und musikalischen Vorstellungen. Ein gemütlicher Spaziergang wird so zum kulturellen Erlebnis. Zum vierten Mal organisieren Studenten der Zeppelin-Universität die Aktion "Singing Balconies". So sollen auch dieses Frühjahr wieder Balkone der Innenstadt zu Bühnen werden und kurze Auftritte darauf zahlreiche Zuschauer begeistern.

Die Organisation haben Tabea Louis und Florian Keßler übernommen. Sie studieren Soziologie, Politik und Wirtschaft im fünften Semester. "Das Projekt ist als Nachbarschaftskonzept entstanden", sagt Tabea Louis. Florian Keßler schätzt an der Aktion besonders das Gemütlichkeitsgefühl: die entspannte und ungezwungene Atmosphäre. "So trauen sich auch Leute mitzumachen, die sich sonst nie auf eine Bühne stellen würden", sagt er. Ziel sei es, der Stadt die Anonymität zu nehmen und Verbindungspunkte zu schaffen. Durch "Singing Balconies" entdecke man außerdem ganz neue Orte in der eigenen Stadt oder erfahre alte Orte neu, so Florian Keßler.

Der kulturelle Spaziergang durch die Innenstadt startet am Montag, 1. Mai, um 15 Uhr. Bei der vergangenen Frühlingsrunde waren Ende April 2015 circa 300 Zuschauer von den Darbietungen auf rund einem Dutzend Balkonen begeistert. Nun sind die Organisatoren auf viele neue Ideen und Balkone gespannt. Die Aktion finde ausschließlich in der Innenstadt statt, um Verkehrsgeräusche, die die Darbietungen stören könnten, zu vermeiden. Auf Balkonen, aber auch hinter geöffneten Fensterflügeln und in Vorgärten sollen künstlerische Darbietungen verschiedenster Art das Publikum erwarten. Von Gesang über Schauspiel bis hin zu Pantomime oder Bewegung sind der Kreativität der Auftretenden keine Grenzen gesetzt. Alles ist möglich und jeder, egal ob Amateur oder professioneller Chor, kann sich beteiligen. Tabea Louis und Florian Keßler betonen, dass wirklich jeder mitmachen könne und das schließe auch alle Altersklassen ein. Vom Maultrommelkonzert über Sockentheater, Parodien, Poetry Slam und Lesungen sei alles erwünscht. Die einzige Regel ist, dass die Beiträge rund zehn Minuten dauern sollten. Florian Keßler freut sich auf "entspannte und familiäre Konzerte".

Wer einen Balkon und Lust darauf hat, etwas zum Besten zu geben, kann sich bis zum 27. April anmelden. Aber auch, wer nicht die Möglichkeit hat, auf dem eigenen Balkon aufzutreten, kann etwas darbieten. Denn es gibt jedes Jahr auch Balkon- und Fensterbesitzer, die ihre kleine Bühne für den Auftritt von anderen zur Verfügung stellen. Auch der Balkon der SÜDKURIER-Redaktion wird im Mai erneut Platz bieten.

Anmelden können sich auch Zuschauer schon vorab, erklärt Tabea Louis. Das erleichtert den Organisatoren die Vorbereitungen. Zum Charme der Aktion gehört es jedoch auch, dass sich Passanten spontan der Gruppe anschließen. Gerade jetzt bei warmen Temperaturen hoffen die Organisatoren auf viele spontane Zuhörer und Zuschauer. Nach Ablauf der Anmeldefrist legen Tabea Louis und Florian Keßler eine Route fest, entlang der die Zuschauer gemeinsam von einem Balkon oder Fenster zum nächsten spazieren. Schon fix ist der Startpunkt auf dem Adenauerplatz am Rathaus.



Anmeldung für Darbietende, Balkonbesitzer und Zuschauer im Internet unter www.singingbalconies.de