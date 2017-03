Friedrichshafen Vier statt drei Schichten bei ZF Friedrichshafen AG

Ein neues Arbeitszeitmodell bei ZF soll Belange der Belegschaft berücksichtigen, aber auch für höhere Effizienz und Rentabilität sorgen. Das war ein Thema bei der Betriebsversammlung. Ein anderes: Jeder ZFler darf mit einer Erfolgsprämie von 1100 Euro rechnen.

Ein neues Arbeitszeitmodell soll bei der ZF Friedrichshafen AG zur Beschäftigungssicherung am Standort Friedrichshafen beitragen. Bislang wird in drei Schichten gearbeitet, nun sollen es vier sein. Das wurde bei der Betriebsversammlung am Mittwochvormittag bekannt gegeben, an der nach Angaben von Betriebsratschef Achim Dietrich 3500 Beschäftigte teilnahmen. Das neue Modell bedeutet auch die Ausweitung der Arbeitszeit ins Wochenende, auch zwischen 3 und 5 Uhr morgens ist dann Betrieb. Die Maschinen laufen durch. "Die Schichtkollegen sind nicht alle begeistert, das ist schon eine große Umstellung", sagte Achim Dietrich nach der Versammlung gegenüber dem SÜDKURIER. Die Alternative dazu sei, Arbeitsplätze abzubauen. Und das wolle keiner. Es bleibe dabei bei der 35-Stunden-Woche, außerdem fielen keine fünf oder sechs Nachtschichten am Stück mehr an. "Wir haben versucht, einen Kompromiss zu machen aus sozialem Ausgleich, gesundem Arbeitszeitmodell und einer Berücksichtigung längerer Betriebsnutzungszeiten", so Dietrich. Die Flexibilität der Beschäftigten würde belohnt durch Zuschläge in Freizeit. Das könne nun eben auch unter der Woche sein.

Weniger problembehaftet dürfte das Thema Erfolgsbeteiligung gewesen sein: Etwa 1100 Euro soll jeder tarifbeschäftigte ZFler in Deutschland mit der Aprilabrechnung überwiesen bekommen, außerdem gibt es 15 Euro Treueprämie pro Beschäftigungsjahr. Die Geldspritze kommt zur rechten Zeit, denn die Ende September 2016 beschlossene Betriebsvereinbarung zur Zukunftssicherung bedeutet für die ZFler Einbußen: Sie verzichten auf die zum 1. April anstehende Tariferhöhung um 2 Prozent, die mit dem übertariflichen Leistungsentgelt verrechnet wird. Dafür gibt es eine Einmalzahlung in Höhe von 700 Euro.

Nach Dietrichs Angaben werden 250 zusätzliche Altersteilzeitplätze geschaffen mit einer fünf- bis sechsjährigen Laufzeit. Je nach Renteneintrittsalter und Zahl der Beschäftigungsjahre können so Mitarbeiter im günstigsten Fall mit 58 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen mit einer aktiven und passiven Phase. "Wir haben dazu viele Anfragen", so Dietrich.

Vorstandsmitglied Wilhelm Rehm dankte in seiner Rede den Beschäftigten und sprach von einem guten Jahr 2016, verwies aber auch darauf, dass man noch etliche gute Jahre brauche, um Arbeitsplätze zu erhalten, den Konzernumbau voranzubringen und die Herausforderungen zu meistern. Unsicherheiten gibt es zahlreiche: Brexit, die sich anbahnende Abschottung der USA – allein in Mexiko hat ZF 18 000 Mitarbeiter – und dann noch der Wandel zur E-Mobilität. ZF hat eine "Division E" gegründet, um Forschung und Entwicklung auf diesem Zukunftsfeld voranzubringen. "Ich gehe davon aus, dass wir hier am Standort Friedrichshafen da gute Chancen haben", so Dietrich.

"Wir haben eine Bus-Achse, die rein elektrisch fährt, und wir haben das Traxon-Getriebe im Nutzfahrzeugbereich, das auch hybridfähig ist." Das Traxon sei am Markt gefragt, Standortleiter Dirk Hanenberg habe vom besten Serienanlauf gesprochen, den es je gab. Oberbürgermeister und ZF-Aufsichtratsmitglied Andreas Brand sprach den ZFlern Mut zu, die Herausforderungen anzugehen.

Teilweise Ersatz für die etwa 500 weggefallenen Parkplätze im Zug des B-31-Ausbaus hinter Halle 9 des Werks 2 könnte es gegenüber geben. Die Firma möchte, befristet auf vier Jahre, eine Wiese zum Parkplatz umfunktionieren. Noch sei der Vertrag aber nicht unterzeichnet.