Friedrichshafen Vier Monate Gefängnis: Mann droht mit Mord und Vergewaltigung

Ein 35-Jähriger muss vier Monate ins Gefängnis, weil er eine junge Frau und ihre Familie bedroht hat. Der Angeklagte leidet seit seiner Jugend an paranoider Schizophrenie.

Ein 35-jähriger Mann wurde am Montagnachmittag von Richterin Heike Jakob zu vier Monaten Strafhaft ohne Bewährung wegen Bedrohung verurteilt. Der Mann suchte die Beziehung zu einer jungen Frau, die von ihm jedoch nichts wissen wollte, was ihn jedoch nicht davon abhielt, es immer wieder zu versuchen. Als er im September 2016 am Wohnort der Familie in Friedrichshafen erschien, wollte ihm der Vater der jungen Frau dies verbal klar machen. Daraufhin drohte ihm der Angeklagte, seine Tochter vor seinen Augen zu vergewaltigen und ihm anschließend mit einem Samuraischwert den Kopf abzuschlagen.

Der Täter hat eine psychische Erkrankung: paranoide Schizophrenie. Diese trat nach seinen Angaben und den Akten des psychiatrischen Gutachter Hans Knoblauch aus Wangen etwa mit 17 oder 18 Jahren erstmals auf. Gleichzeitig begann er, Cannabis zu konsumieren. Seitdem war er laut Knoblauch rund 15 Mal in stationärer Behandlung. Dort wurde er mit Medikamenten eingestellt, ließ diese aber nach seiner Entlassung offenbar immer wieder weg, konsumierte Cannabis und fiel erneut in Psychosen. Die äußerten sich meistens darin, dass zwei parallele Welten – Realität und Fantasie – verschmolzen, wie der Angeklagte erklärte.

Die junge Frau lernte er Ende Mai/Anfang Juni in einem Häfler Freibad kennen. Angeblich hatte er eine kurze Beziehung mit ihr. Sie teilte ihm jedoch nach kurzer Zeit per WhatsApp mit, dass sie keine Beziehung mit ihm haben wollte. Der Angeklagte behauptete, er habe anschließend keinen Kontakt mehr mit ihr gehabt. Die Eltern der jungen Frau berichteten jedoch, er habe immer wieder Kontakt gesucht und sei auch zum Wohnort der Familie gekommen. So auch Mitte September 2016.

Seltsames Verhalten

Der Angeklagte behauptete, er sei gekommen, um zwei CDs abzuholen, die er an sie weitergegeben habe und in der Stadtbücherei geliehen habe. Mahngebühren waren fällig. Außerdem wollte er ihr ein Parfüm schenken. Die junge Frau öffnete die Tür und wies ihn ab. Das bekam der Vater mit, öffnete die Tür wieder und sagte zu dem 35-Jährigen, ob er eigentlich nicht kapiere, dass seine Tochter nichts von ihm wolle. Der stieß daraufhin die Drohungen gegen ihn und seine Tochter aus. "Es war sein und mein Glück, dass ich gerade aus dem Bad kam und nur eine Hose anhatte", meinte der Vater.

Auch seine Frau hörte die Drohung. "Mein Mann war total aufgebracht", berichtete sie. Man habe dann die Polizei verständigt. Der Angeklagte erklärte dagegen, der Vater habe ihm Angst eingejagt und deshalb habe er erwidert, er bringe ihn um, falls er sich nähert. Von Vergewaltigung habe er nichts gesagt. Staatsanwältin Natja Sippel und Richterin Heike Jakob glaubten den Zeugen, zumal auch zwei Sozialpädagoginnen von der Bewährungshilfe bzw. dem Sozialen Dienst der Stadt Friedrichshafen über seltsames Verhalten des Angeklagten berichteten, beispielsweise aus E-Mails mit wirren Ausführungen zu Morden oder dem dritten Weltkrieg.

Das Amtsgericht Tettnang verhängte nach der Drohung gegen den Angeklagten zunächst ein Näherungsverbot. Die junge Frau hatte sich zur Verhandlung entschuldigt, weil es ihr nicht gut ginge, berichtete die Richterin.

Knoblauch hielt den Angeklagten zum Zeitpunkt der Tat für vermindert schuldfähig. Es sei aber nicht auszuschließen, dass seine Steuerungsfähigkeit aufgrund einer nicht ausbehandelten Psychose beeinträchtigt gewesen sei. Er verneinte die Notwendigkeit einer zwangsweisen Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, weil erhebliche Straftaten von ihm zu befürchten seien. Der Angeklagte ist zwar mehrfach vorbestraft, dabei handelt es sich allerdings um geringfügige Drogendelikte und Fahren ohne Führerschein.