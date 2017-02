Friedrichshafen Vier Kandidaten zur OB-Wahl in Friedrichshafen zugelassen

Nach der Sitzung des Gemeindewahlausschusses ist es nun amtlich: Vier Kandidaten sind zur Häfler Oberbürgermeisterwahl am 12. März zugelassen. Neben Amtsinhaber Andreas Brand sind dies Philipp Fuhrmann, Dominik Zehle und Andreas Theurer – alle wohnen in Friedrichshafen. Ein fünfter Bewerber, Ralf Haack, scheiterte an formalen Hürden.

Lange Zeit sah es so aus, als hätten die Friedrichshafener am 12. März keine große Auswahl bei ihrer Entscheidung, wer zukünftig ihr Oberbürgermeister sein soll. Anfangs war Amtsinhaber Andreas Brand allein auf weiter Flur. Nach der Sitzung des Gemeindewahlausschusses am Dienstagnachmittag steht fest: Neben Brand werden drei weitere Kandidaten zur OB-Wahl antreten. Der Häfler Musikpädagoge Philipp Fuhrmann, der vom Netzwerk für Friedrichshafen unterstützt wird, hatte Mitte Januar seine Kandidatur bekannt gegeben. Anfang Februar wurde publik, dass der Häfler Künstler Dominik Zehle ebenfalls antritt. Kurz vor Bewerbungsschluss am Montag, 13. Februar, 18 Uhr, reichten Ralf Haack und Andreas Theurer ihre Bewerbungsunterlagen ein. Während der Häfler Gastronom und Einzelhandelskaufmann Andreas Theurer alle formalen Voraussetzungen für eine Kandidatur erfüllen und unter anderem die geforderten 100 Unterstützerunterschriften vorlegen konnte, scheiterte Ralf Haack daran: Er kam auf nur 94 Unterschriften und wurde damit nicht zur Wahl zugelassen.

Bei der offiziellen Kandidatenvorstellung am kommenden Montag, 20. Februar, ab 18 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus wurde per Los folgende Redner-Reihenfolge festgelegt: Es beginnt Dominik Zehle, dann folgen Andreas Theurer, Andreas Brand und Philipp Fuhrmann. Jeder Kandidat hat 20 Minuten Redezeit, danach dürfen die Bürger 20 Minuten lang Fragen stellen.

Amtsinhaber Andreas Brand geht bei der Wahl als Favorit ins Rennen. Der Diplom-Verwaltungswirt, 1964 in Esslingen geboren, verfügt über große kommunalpolitische Erfahrung. Nach Abschluss seines Studiums an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg war er stellvertretender Hauptamtsleiter der Gemeinde Neuhausen auf den Fildern, danach Bürgermeister der Gemeinde Weil im Schönbuch. Von 2004 bis 2009 war er Erster Bürgermeister der Stadt Böblingen, am 28. April 2009 wurde er zum Friedrichshafener Oberbürgermeister gewählt. Schon im Sommer 2016 hatte er seine erneute Kandidatur angekündigt. Brand ist parteilos, wird aber von den Häfler Freien Wählern unterstützt, auch die CDU und die Grünen sehen seine Kandidatur wohlwollend. Die Häfler SPD hat sich nicht explizit für oder gegen Brand ausgesprochen. Brand gilt als sehr gut vernetzt und ausgewiesener Finanzfachmann.

Philipp Fuhrmann ist in Friedrichshafen geboren und entstammt der Arztfamilie Sauter. Der 48-Jährige besuchte das Graf-Zeppelin-Gymnasium, studierte acht Semester Medizin und entschloss sich schließlich für ein Studium der Schulmusik in Weimar. Seit 2003 betreibt er die Orchesterschule Berlin/Potsdam, seit seiner Rückkehr in seine Heimatstadt Friedrichshafen 2012 die Orchesterschule Bodensee. Fuhrmann ist seit Anfang der 90er Jahre Mitglied von Bündnis90/Die Grünen und war von 1992 bis 1997 Mitglied im Kreisvorstand der Grünen in Weimar. 2002 kandidierte er für die Bündnis-Grünen in Frankfurt/Oder für das Amt des Oberbürgermeisters und erreichte 3 Prozent. In Friedrichshafen ist Fuhrmann durch Baumschutzaktionen und durch sein Engagement in der Städtebau-Initiative FN 2030 bekannt geworden.

Auch seine Kritik am Abriss des ehemaligen Hotels Schöllhorn in der Friedrichstraße erregte Aufmerksamkeit. Im Zuge des OB-Wahlkampfs formierte sich das Netzwerk für Friedrichshafen, als dessen Kandidat er antritt. Fuhrmann gilt als Kenner der Häfler Stadtgeschichte, kulturaffin und begabter Redner.

Ein bislang unbeschriebenes Blatt in Sachen Politik ist Andreas Theurer. Der gebürtige Stuttgarter lebt nach eigenen Angaben seit 1990 in Friedrichshafen. Theurer, Jahrgang 1963, betreibt das Rockcafé Fläschle in der Meistershofener Straße, wo er gerne als DJ für Musik sorgt, und das "Schmalztöpfle" in der Eckenerstraße. Im Hauptberuf ist er seit 1997 Lagerist im ZF-Werk 1 in Friedrichshafen. Kommunalpolitisch hat Theurer keine Erfahrung, wie er auf Nachfrage des SÜDKURIER sagt. Er gehöre keiner Partei an und verortet sich "irgendwo zwischen SPD und FDP". Er hat sich noch nie für ein öffentliches Amt beworben. Seine Kandidatur sei einem "spontanen Entschluss" entsprungen und eine Art Gaudi. Die 145 eingereichten Unterstützerunterschriften habe er an einem Wochenende in seinen beiden Lokalen gesammelt. Zu seinen Zielen gefragt, sagt er: Unterstützung der Häfler Gastronomie durch Senkung der Vergnügungssteuer. Außerdem müsse etwas für die Geringverdiener getan werden, zum Beispiel durch Schaffung von günstigem Wohnraum.

Auch der Friedrichshafener Künstler Dominik Zehle ist bislang politisch nicht in Erscheinung getreten. 1973 in Köln geboren und in Friedrichshafen aufgewachsen, machte er nach eigenen Angaben 1992 sein High-School-Abschluss in Wisconsin, USA, Von 1992 bis 1995 besuchte er die Jugendkunstschule Meersburg. Ab 1998 studierte er freie Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart. Zuletzt stellte Zehle ab Ende Oktober im ehemaligen Häfler Autohaus Sommer in der Paulinenstraße Malerei, Fotografie und Plastik aus.



Wer ist wahlberechtigt?

Wer an der Oberbürgermeisterwahl am 12. März 2017 teilnehmen will, muss nach Angaben der Stadtverwaltung am Wahltag folgende Voraussetzungen erfüllen: Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit oder Staatsangehöriger eines Mitgliedslandes der Europäischen Union, Vollendung des 16. Lebensjahres, seit mindestens drei Monaten in Friedrichshafen wohnen.

Wie wird gewählt?

Jede wahlberechtigte Person hat eine Stimme, die persönlich im Wahllokal oder per Briefwahl abgegeben werden kann. Die Stimmzettel für die Wahl des Oberbürgermeisters richten sich nach einer amtlichen, einheitlichen Vorlage und enthalten Namen, Vornamen, Beruf oder Stand und Anschrift der öffentlich bekannt gemachten Bewerber. Die Reihenfolge der Bewerber bestimmt sich grundsätzlich nach dem Eingang der Bewerbungen. Außerdem enthalten die Stimmzettel eine freie Zeile. Der Wähler hat eine Stimme und wählt damit einen Bewerber. Für die Stimmabgabe muss ein Kreuz hinter einem der vorgedruckten Namen eintragen werden. Möglich ist auch eine andere eindeutige Kennzeichnung oder die Eintragung des Namens einer anderen wählbaren Person in die freie Zeile auf dem Stimmzettel. Bei Eintragung des Namens einer Person in die freie Zeile ist für die spätere Identifizierung eine weitere Angabe zu dieser Person (zum Beispiel Adresse oder Amtsbezeichnung) notwendig. Kann die angegebene Person nicht zweifelsfrei bestimmt werden, ist die Stimme ungültig.