Friedrichshafen Vielleicht schöner als kaufen: Kleidertauschparty im Jugendzentrum Molke

Bei der Kleidertauschparty am Samstag, 8. April, im Jugendzentrum Molke geht es um mehr als um neue Klamotten. Themen wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit schwingen ebenso mit wie die Schonung von Ressourcen.

Friedrichshafen (ght) Die Idee hat wirklich was Erfrischendes: Wenn man feststellt, dass der eigene Kleiderschrank voll ist, man trotzdem aber Lust auf andere schicke Klamotten hat, aber kein Geld ausgeben will – dann ist man bei der Kleidertausch-Party am kommenden Samstag, 8. April von 14 bis 18 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum Molke genau an der richtigen Adresse. Gut erhaltene, saubere Kleidung mitbringen und dafür etwas Anderes, das passt und gefällt, kostenlos mitnehmen, das ist das Motto der Veranstaltung, die von Greenpeace Friedrichshafen in Zusammenarbeit mit Molke organisiert wird.

Hinter der Aktion steckt auch eine tiefere Botschaft. "Wir sind begeistert, von der Initiative, die von Greenpeace an uns herangetragen worden ist", sagt Jugendhaus-Leiterin Carolin von Dewitz. "Es geht natürlich letztlich um Umweltschutz und Nachhaltigkeit, um Schonung von Ressourcen, aber auch um einen Kontrapunkt zum immer mehr ausufernden Konsumwahn und damit um Themen, die genau zu unserem Konzept passen."

Zu viele Schrankhüter

Von guten Erfahrungen und einer prima Atmosphäre bei Kleidertausch-Partys – etwa im vergangenen Jahr in Konstanz – berichten die Greenpeace-Mitglieder Gabriele Caruso und Amelie Ellegast. "Nach kurzer Tragedauer wandern viele Kleidungsstücke allzu schnell in den Müll. Vieles wird zum Schrankhüter und fast gar nie getragen. Und genau das soll verhindert werden", sagt Amelie Ellegast und lädt alle Interessierten ein, mitzumachen.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig und dabei sein können nicht nur ganz junge Semester, sondern auch alle Junggebliebenen. Jeder und jede kann bis zu acht Kleidungsstücke mitbringen – ausgenommen Kinderkleidung und Unterwäsche. Letzte Abgabemöglichkeit ist Samstag, 8. April, 17 Uhr. Gelegenheit ist nicht nur zum Stöbern und Tauschen, sondern auch zum gemütlichen Kaffeetrinken und Kuchenessen. Noch ein sinnvoller Nebeneffekt: Kleidungsstücke, die nicht getauscht werden können, werden an den Kleiderladen des Roten Kreuzes weitergegeben.