Friedrichshafen Viele Wege führen zum Arbeitsplatz: Veranstaltung von Jobcenter und Arbeitsagentur

Mit der Förderungen zur Integration von Flüchtlingen beschäftigen sich das Jobcenter des Landkreises und die Agentur für Arbeit.

Friedrichshafen – Schon zweieinhalb Jahre arbeitet Steve Ngaba aus Kamerun bei Koners Bauelemente in Markdorf. "Ich bin gern Fenstermechaniker, ich möchte weiter in der Richtung arbeiten, ich arbeite gern mit Holz", sagt er. Schreinermeister Stefan Koners ist zufrieden mit ihm: "Sein Engagement ist sehr groß. Es ist noch nie vorgekommen, dass er krank war oder nicht pünktlich kam", sagt Koners. Eine normale Lehrstelle konnte er ihm nicht anbieten, da Ngaba nur eine befristete Aufenthaltserlaubnis hat – Koners hatte Sorge, er könnte mitten im Lehrjahr abgeschoben werden. "In seiner freien Zeit bringe ich ihm die nötigen Fähigkeiten bei", sagt Koners – die erste Prüfung beim Verband Fenster und Fassaden hat Ngaba als einer der Besten bestanden.

Seit Koners seinen Mitarbeiter eingestellt hat, hat sich viel getan, was Integration von Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt angeht. Seit Sommer 2016 läuft das Modell "3 plus 2": Asylbewerber, die eine duale Ausbildung machen, erhalten während der Lehre und für zwei weitere Jahre eine Duldung. Das schafft Planungssicherheit für Betriebe. Und es gibt zahlreiche weitere Fördermöglichkeiten, von Qualifizierungen über Zuschüsse für Eingliederung und Ausbildung bis zur Übernahme von Prüfungskosten. "Unser gemeinsames Ziel ist die nachhaltige berufliche und soziale Integration", sagt Nikola Gebert. Sie ist eine der zwei Mitarbeiterinnen von "Ania" – Ankommen, Informieren, Arbeiten. Die Anlaufstelle von Landratsamt und Arbeitsagentur bündelt seit Oktober Beratung und Vermittlung von Asylbewerbern, Geduldeten und anerkannten Flüchtlingen.

Gebert informiert im Porschehaus bei Rolls Royce Power-Systems über Angebote und rechtliche Rahmenbedingungen. Um Flüchtlingen eine Jobperspektive zu beschaffen, hat Ania ein Drei-Phasen-Modell entwickelt: "Der Spracherwerb steht an vorderster Stelle", sagt Gebert. "Wir möchten jedem geflüchteten Menschen den Erwerb der deutschen Sprache ermöglichen." Deshalb besteht Phase eins vor allem aus Sprachkursen für Anfänger, Fortgeschrittene oder mit Berufsbezug.

"Gerade Personen aus Ländern, in denen ein anderes Berufsbildungssystem existiert, haben oft völlig falsche Vorstellungen, was der Beruf etwa eines Kfz-Mechanikers beinhaltet", sagt sie. Dazu dient die Phase zwei der beruflichen Orientierung. In Praktika, Einstiegsqualifizierungen oder Maßnahmen bei Bildungsträgern können Tätigkeiten ausprobiert und Kontakte geknüpft werden. Phase drei leitet Ausbildung oder Arbeitsaufnahme ein. Das Programm "Step by Step" kann die Ausbildung im Betrieb mit Nachhilfe, Betreuung oder Zuschüssen unterstützen. Im Modell "Kommit" durchlaufen Festangestellte Teilqualifizierungen, im Idealfall bis zum Bestehen einer externen Prüfung und schließlich einem Berufsabschluss. "Das ist eine ganz individuelle Förderung", sagt Gebert.

Auch Betriebe mit eigenen Ansätzen werden unterstützt: Rolls Royce Power-Systems etwa hat im vergangenen Jahr 22 Flüchtlinge "schnuppern" lassen. "Wir haben nicht auf den Aufenthaltsstatus geschaut. Wir haben gefragt: wer strengt sich so an, dass er nach einem Jahr schon gut deutsch kann", sagt Ausbildungsleiter Martin Stocker. Zehn junge Männer absolvieren jetzt im Metallbereich eine Einstiegsqualifizierung, zwei von ihnen werden im September als Lehrlinge übernommen. Auch den anderen hilft Martin Stocker bei ihrer Suche nach einem Ausbildungsplatz.

Kontakt zur Anlaufstelle Ania:anlaufstelle.ania@bodenseekreis.de