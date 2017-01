Friedrichshafen Viel Zuspruch beim Ailinger Neujahrsempfang

Die Ailinger sind mit ihrem neuen Ortsvorsteher Georg Schellinger mehr als zufrieden. Das zeigte sich am Freitagabend während des Neujahrsempfangs im Berger Gemeindehaus. Eine besondere Auszeichnung ging an Iris Baeuchle-Seliger und Friedrich Wölfle.

"Er ist liebenswert und sympathisch. Wir sind mit ihm gut bedient. Ich habe das Gefühl, er passt wirklich gut zu uns", sagt Trudi Riek. "Ich bin ganz begeistert. Er hat eine tolle Ausstrahlung und geht auf die Leute zu. Wir möchten ihn nicht mehr hergeben", befindet Jutta Wölfle. Nein, repräsentativ ist diese kleine Umfrage sicher nicht. Dass die Ailinger mit ihrem neuen Ortsvorsteher mehr als zufrieden sind, das zeigte sich aber am Freitagabend im Berger Gemeindehaus in vielen Gesprächen am Rande. "Er bringt frischen Wind nach Ailingen. Er fasst Dinge so an, wie man sie anfassen muss, ist interessiert und nah dran an den Menschen", so die Einschätzung von Siegfried Bareth. "Ich kenne ihn noch als Nachbarsbub. Seine Mutter wird jetzt bestimmt vom Himmel herunterlächeln. Wir sind stolz auf ihn, er ist zweifellos eine gute Wahl für Ailingen", betont Peter Strecker, unterstützt von seiner Frau Angela.



Mit viel Schwung und Optimismus hatte Georg Schellinger zuvor vor voll besetzten Reihen seinen mit Spannung erwarteten ersten Neujahrsempfang hinter sich gebracht, hatte in launigen Worten das vergangene Jahr Revue passieren lassen und den Blick aufs neue Jahr 2017 und auf neue Herausforderungen gerichtet – und dabei auch ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert. "Was viele nicht wissen", erzählte Schellinger augenzwinkernd, "als ich im Mai vom Gemeinderat zum Nachfolger von Sandra Flucht als Ortsvorsteher von Ailingen gewählt wurde, begann bereits nach zehn Minuten die Einarbeitung: bei einem Gespräch zwischen Sandra Flucht und mir in einem Café an der Häfler Uferpromenade.

" Man solle die Entschleunigung genießen, so der Rat des Ortsvorstehers an alle Autofahrer, die sich aufgrund des Kurorterlasses neuerdings nur noch mit 30 Stundenkilometern durch die Ailinger Ortsmitte bewegen dürfen. Und dass die Kirche weiterhin im Dorf bleibt, das sei für ihn das Entscheidende – auch wenn die von manchen als zu laut empfundenen Glocken als "Geste der guten Nachbarshaft" zu nächtlichen Stunden jetzt verstummt sind.

Dass die neue Sporthalle in wenigen Wochen eröffnet und der Spatenstich fürs Berger Bildungszentrum demnächst vollzogen wird, ist auch für Georg Schellinger Grund zur Freude, aber kein Grund, sich auf Erreichtem auszuruhen. Abriss und Neubau der Rotachhalle, Aufstellung des Bebauungsplans zum Seehasenfundus und zum Feuerwehrgebäude, Neukonzeption der Schulmensa, weitere Neubauvorhaben, und nicht zuletzt weitere Überlegungen, wie das Zusammenleben verschiedener Generationen in einer älter werdenden Gesellschaft erfolgreich unterstützt werden und wie Integration noch besser gelingen kann, das sind nur einige der Themen, mit denen man sich in Ailingen in nächster Zukunft konfrontiert sieht.

Wie sehr sich die Kernstadt mit Ailingen verbunden fühlt, das machte Oberbürgermeister Andreas Brand deutlich, der in seinem Grußwort natürlich auch über den Häfler Tellerrand in eine Welt hinausblickte, in der ganz und gar nicht alles beim Besten steht. Insgesamt war es aber ein Neujahrsempfang zum Genießen und einer der leisen und angenehmen Töne. Apropos "Sich bemühen, den richtigen Ton zu finden": Das macht auch Iris Baeuchle-Seliger seit 25 Jahren mit großem Erfolg. Für ihre langjährige Vorstandsarbeit bei der Chorgemeinschaft Liederkranz wurde sie vom Ortsvorsteher mit der Ailinger Ehrennadel in Silber ausgezeichnet, ebenso wie Friedrich Wölfle für sein jahrzehntelanges Engagement in der Abteilungsleitung der TSG-Turner.