Friedrichshafen Viel Programm bei Ham Radio und Maker Faire

Die beiden Messen Ham Radio und Maker Faire in Friedrichshafen sind Treffpunkt für Amateurfunker und Bastler.

Friedrichshafen – "Vorsicht, bei dem Song fallen manchmal die Teile ab", kündigt der junge Mann mit den wilden Haaren an und setzt sich an sein Keyboard. Immer schneller, wie eine beschleunigende Eisenbahn, haut sein Schlagzeuger auf die Pauke, die Becken scheppern, neckisch schaut er augenzwinkernd ins Publikum. "Speed Up" heißt die Komposition und der riesige Gitarrist, der mit seinem roten Stirnband irgendwie Ähnlichkeit mit Keith Richards hat, läuft zu pneumatisch-mechanischer Höchstleistung auf. Die Stahlfinger fliegen über die Saiten, er schüttelt wild den Kopf, während der Schlagzeuger einen Hochgeschwindigkeitszug imitiert. Die sieben flötenden Blechvögel haben gerade Pause. Die "One Love Machine Band" gibt alles. "Rock-Trash" nennt Kugler seine Kompositionen, die er gemeinsam mit einem Freund programmiert. Passend zu den Musikern, die dieser aus Schrott zusammenbaut.

Schon früh integrierte der Bildhauer bewegliche Teile in seine Skulpturen. Dann entdeckte er die Pneumatik und aus Kunst wurde Maschinenbau. "Der Schrott bestimmt Form und Farbe meiner Roboter", sagt Kugler und seine Augen leuchten. Dabei spiele er mit dem Zufall. "Ich starte mit einem Vogel und dann wird's ein Hund." Motorteile, Schutzbleche, Fernsehantennen – die "One Love Machine Band" sei ein Haufen Schrott in einer neuen Ordnung. Und sie wächst. Eine Keyboarderin hat er gerade in Arbeit. Da wird die Choreografie zur Herausforderung. Die steuert er von seinem Keyboard aus. Jede Taste sei eine Bewegung, erklärt er. Und weil er nur zehn Finger hat, fasst das Computerprogramm ein paar zusammen.

Tüftler sind auch sie, die Amateurfunker in der Nachbarhalle. Doch geht es an ihren Geräten konzentrierter und ruhiger zu. Dabei schickt ein anstehendes Großereignis bei der Ham Radio bereits seine Frequenzen voraus. Alle vier Jahre findet die Olympiade der Funker statt, die World Radiosport Team Championship (WRTC). 63 Teams aus aller Welt haben sich über internationale Wettbewerbe dafür qualifiziert. Erstmals findet das Ereignis, das der Deutsche Amateur-Radio-Club (DARC) organisiert, 2018 auf deutschem Boden in Jessen bei Wittenberg statt. Für den großen logistischen Aufwand sollen 300 ehrenamtliche Helfer sorgen. Amateurfunkerin Michaela Gondek ist eine von ihnen. Sie hilft dann, die vielen Funkantennen aufzustellen, die es neben den Zelten mit den Funkgeräten braucht. 24 Stunden lang versuchen dort die Zweierteams, so viele weltweite Sprechfunk- und Telegrafie-Verbindungen wie möglich aufzubauen. Dabei kommt es darauf an, zur richtigen Tageszeit die passende Frequenz für ein bestimmtes Land zu finden. "Manche Frequenzen funktionieren nur bei Tageslicht, andere nur im Dunkeln", erklärt die junge Frau, die im richtigen Leben Zahnarzthelferin ist. Geschlafen wird in den 24 Stunden nicht. Ein Schiedsrichter sitzt mit im Zelt und bewertet die Leistung. "Das ist geistiger Hochleistungssport", sagt sie. Manfred Wolf hat sich den Austragungsort bereits angeschaut. Neben einer perfekten Zusammenarbeit mit dem Partner brauche es ein korrekt geführtes Logbuch und Kenntnis über die Eigenheiten des Reviers. In Jessen ist das Gelände flach und bietet für alle Teilnehmer dieselben Bedingungen. "Ich freue mich darauf", sagt Michaela Gondek, "die Gelegenheit kommt so schnell nicht wieder."

Programm der Ham Radio und Maker Faire