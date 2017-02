Friedrichshafen Viel Ärger um neuen Regeln für Händler auf Häfler Wochenmarkt

Eine Zulassungsänderung zum Wochenmarkt in Friedrichshafen ärgert die Markthändler. Ihnen drohen ab sofort 20 Euro Strafe, wenn sie unentschuldigt fehlen. Die Besucher sehen allerdings keine großen Probleme auf dem Markt, auch die Stadt rudert zurück. Die Bußgelder bleiben wohl Theorie.

Friedrichshafen – Vor den Kopf gestoßene Markthändler und Besucher, die die Debatte nicht wirklich nachvollziehen können: Das Vorhaben der Stadtverwaltung, die Zulassung für Standbetreiber auf dem Häfler Wochenmarkt zu ändern, ist nicht einmal mehr auf das viel zitierte geteilte Echo gestoßen – sondern auf ziemlich einhellige Ablehnung. Die Stadt distanziert sich selbst schon von den neu in den Zulassungen verankerten Strafen für Stände, die am Markttag nicht da sind.

20 Euro sollen künftig fällig werden, wenn ein Beschicker "unentschuldigt fehlt", wie es in der Zulassung heißt. "Wir sehen diese Formulierung als Hinweis", schränkt die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage ein. Schon bisher habe man Möglichkeiten gehabt, fehlende Standbesitzer zu bestrafen (siehe Infokasten), man habe davon aber nie Gebrauch gemacht und habe das auch jetzt nicht vor. "Wir sehen es als unsere Pflicht an, einen ordentlichen Markt mit einem entsprechenden konstanten Angebot zu präsentieren", erklärt die Stadt ihre zweifellos guten Absichten. Die Ironie dieses von der Stadt ausgelösten Sturms im Wasserglas ist, dass die Händler dem zustimmen: "Ein guter Wochenmarkt ist dringend notwendig, um die Innenstadt zu beleben", sagt Andrea Ibele vom gleichnamigen Demeter-Stand. Sie verurteilt die Maßnahme der Stadt trotzdem: "Ich werde mich bestimmt nicht entschuldigen, wenn ich fehle. Wir machen das ja nicht zum Spaß oder als Hobby hier, das ist unser Job, also kommen wir – wenn es stürmt und man nicht aufbauen kann, geht es halt nicht.

" Statt mit Strafen zu drohen, solle die Stadt lieber versuchen, es den Händlern so angenehm wie möglich zu machen: "Sonst kommen wir halt nicht mehr." Abgesprungen ist nach Angaben der Stadt bis jetzt kein Standbetreiber. Hedwig Kessler, die seit mehr als 50 Jahren auf dem Markt steht und nie Probleme mit der Stadt hatte, war überrascht von der Änderung: "Das ist Blödsinn. Wir zahlen ja unsere Standgebühren ohnehin, auch wenn wir nicht da sind. Ich bin über 80, versuche immer da zu sein, aber wenn ich nicht kann, ist es halt so." Kollegin Elfriede Nagel sagt: "Alles halb so schlimm", sie weiß, dass es genug vernünftige Standbesitzer gibt.

Und was meinen die Besucher? "Zufrieden", "super", "Angebot reicht" – die "berechtigte Kritik von den Marktbesuchern", die die Stadt aufführt, ist zumindest an vergangenen Freitag selten zu hören. Am ehesten von Regine Teufel: "Ein bisschen blöd ist es schon, wenn Stände fehlen. Es gibt einen, der fehlte häufiger – zu dem gehe ich aber einfach schon gar nicht mehr hin." Generell kommt Teufel gerne auf den Markt. Die pragmatische Lösung, auf andere Stände auszuweichen, wenn etwas fehlt, wählen einige. "Das ist kein Problem", sagt Gabi Benz, die jeden Freitag aus Immenstaad kommt, "man kann das verstehen, dass mal der Kartoffelstand fehlt, wenn es ganz kalt ist." Dass der Markt ein Anziehungspunkt ist, zeigt Chris Piller. Einmal im Monat kommt er freitags aus Romanshorn, "ich gehe ins Medienhaus, da kann ich angenehm arbeiten und hier einkaufen, das ist super", sagt Piller wie ein fleischgewordener Traum des Stadtmarketings, "mir hat bis jetzt nichts gefehlt."

Zulassung zum Markt

Für Standbetreiber gibt es drei maßgebliche Dokumente für ihre Arbeit auf dem Markt. Das sind die Marktordnung und die Marktgebührensatzung der Stadt sowie die jeweilige Standerlaubnis. Die Gebührensatzung legt fest, was ein Jahrestandplatz kostet, derzeit sind das für die Wochenmärkte in Innen- und Nordstadt sowie für den Schlemmermarkt 61,30 Euro je laufendem Meter Stand. Die Marktordnung regelt in 15 Paragrafen alle Rahmenbedingungen für die Stände, etwa zu Angebot, Auf- und Abbau, Hygiene. Dort steht auch seit Jahren, dass häufig fehlende Stände vom Markt ausgeschlossen werden können. (dod)