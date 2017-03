2016 war für die ZF Friedrichshafen AG ein gutes Jahr. Im Interview spricht Vorstandsvorsitzender Stefan Sommer auf Erwartungen und Pläne für 2017.

Im ZF Forum am Stammsitz in Friedrichshafen wurde am Donnerstag die Jahresbilanz für 2016 vorgestellt. Im Interview spricht Vorstandsvorsitzender Stefan Sommer unter anderem über die in diesem Jahr erwartete Beschäftigungsentwicklung an den deutschen Unternehmensstandorten.