Friedrichshafen Victoria aus Friedrichshafen will "Germany's next Topmodel" werden

Victoria aus Friedrichshafen will "Germany's next Topmodel" werden

Victoria, 16 Jahre, aus Friedrichshafen ist unter den Kandidatinnen der nächsten Staffel von "Germany's next Topmodel". Heidi Klums Modelsuche geht in die zwölfte Runde, die erste Folge wird im Februar ausgestrahlt.

Erneut ist eine junge Häflerin unter den Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel" zu finden. Eine der aktuell 31 Frauen, die auf der Webseite des Senders ProSieben in kurzen Videos vorgestellt werden, ist die 16-jährige Victoria – lange Lockenmähne, großer Simpsons-Fan, ein Faible fürs Skateboarden und Hip-Hop. Ihr Verhalten und ihren Kleidungsstil beschreibt die Schülerin als eher maskulin. In die Schule gehe sie ungeschminkt. "Mir ist das morgens viel zu viel Stress." In "Germany's next Topmodel" sehe sie "die perfekte Chance dafür", zu zeigen, was sie drauf hat und was man aus ihr machen kann.

Vor sieben Jahren gewann Pauline Afaja aus Friedrichshafen bei „Wetten, dass..?“ mit Thomas Gottschalk eine Wildcard für die Teilnahme an „Germany’s next Topmodel“. Sie wurde damals Sechste.