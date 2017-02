Tettnang Verurteilt wegen Urkundenfälschung: Ein offenes Gespräch hätte geholfen

Frau aus Friedrichshafen wurde wegen Urkundenfälschung und falscher Versicherung an Eides statt zu fünf Monaten Haft verurteilt. Im Namen ihres Mannes nahm sie einen Kredit von 5000 Euro auf, da sie selbst keinen mehr bekommt.

Vor dem Amtsgericht Tettnang wurde gegen ein Ehepaar aus Friedrichshafen wegen falscher Versicherung an Eides statt und Urkundenfälschung verhandelt. Während der Ehemann freigesprochen wurde, verhängte Richterin Heike Jakob für die Ehefrau wegen zweifacher Urkundenfälschung eine Freiheitsstrafe von fünf Monaten ohne Bewährung – ein Monat mehr als von Staatsanwältin Nadja Sippel gefordert.

Im Dezember 2012 hat die Angeklagte im Namen ihres Mannes einen Kredit über 5000 Euro aufgenommen. Aufgrund von Schulden und eines Schufa-Eintrags hätte sie selbst von keiner Bank Geld bekommen. Ihrem Mann sagte sie, dass sie das Geld von einem Onkel geerbt habe. Das Geld wurde auf sein Konto einbezahlt, um zu verhindern, dass es von ihrem wegen laufender Schulden gepfändet wurde. Der Ehemann – zu dem Zeitpunkt war das Paar erst kurze Zeit verheiratet – habe zu der Zeit nichts über die finanziellen Verhältnisse seiner Frau gewusst. Umso mehr wunderten sich Richterin und Staatsanwältin, warum er nicht nachgefragt habe. Hätte die 54-Jährige brav alle Raten bezahlt, wäre nichts aufgefallen. Da sie das Geld jedoch nicht mehr aufbringen konnte, wurde der ahnungslose Ehemann im April 2015 von einer Gehaltspfändung von seinem Konto völlig überrascht. "Ich wollte Geld am Automat abheben und mein Konto war gesperrt", so der Betriebswirt. Sowohl den an ihren Mann gerichteten Mahnbescheid als auch den Vollstreckungsbescheid hatte die Angeklagte zuvor abgefangen. "Ich wollte meinem Mann nie zeigen, wie schlecht ich finanziell dastehe", sagte sie.

Als Zeuge geladen war ein Rechtsanwalt, in dessen Kanzlei die Forderungsakte der Bank lag. Ihm sei aufgefallen, dass die Ehefrau viel Schriftverkehr mit der Bank geführt habe – immer in Vollmacht ihres Mannes. "Sie hat immer um Verständnis und um mehr Zeit gebeten." Das übliche Mahn- und Vollstreckungsverfahren sei trotzdem seinen Weg gegangen. "Ich wollte zu keinem Zeitpunkt jemandem bewusst schaden und habe keine betrügerische Tat geplant", sagte die Angeklagte. Sie habe zwar falsch gehandelt, aber zum Guten geplant. Ihr Mann warf in die Waagschale, dass sich ihre Ehe aufgrund des Vorfalls gefestigt habe und seine Frau seither offener sei. Von daher sei die Forderung der Staatsanwältin konträr zu dem, wie sich ihre Ehe entwickelt habe.

In ihrem Plädoyer machte Sippel ihre Zweifel an der tatsächlichen Unwissenheit des Ehemanns deutlich. "Es ist alles etwas dubios." Im Gegensatz zu Anwalt Gerd Pokrop sieht sie keine positive Sozialprognose. "Sie hätte einfach mit ihrem Mann sprechen können." Der Grund für die Höhe des Strafmaßes liegt im umfangreichen Vorstrafenregister der Angeklagten mit zahlreichen Betrugsdelikten, dem Straftatbestand der Untreue und Urkundenfälschungen. Außerdem stand sie zum Tatzeitpunkt unter Bewährung. "Der Bogen ist einfach überspannt", sagte Richterin Jakob. Zugute kam der Angeklagten ein umfangreiches Geständnis und dass die Tat bereits längere Zeit zurückliegt. Ohne sichtbare Regung nahm sie das Urteil zur Kenntnis.