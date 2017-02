Friedrichshafen Verurteilt wegen Drogenbesitzes: 20-Jähriger auf Bewährung verurteilt

Ein 20-Jähriger wird wegen Besitz und Verkauf von Drogen vom Landgericht Tettnang zu einem Jahr Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Schon seit seiner Jugend hat der Angeklagte Probleme mit Drogen.

Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz hat die Jugendschöffenkammer am Amtsgericht Tettnang einen 20-Jährigen schuldig gesprochen. Sie nutzte jedoch die Möglichkeit des Jugendstrafrechts, die Verhängung einer Jugendstrafe für ein Jahr zur Bewährung auszusetzen. "Die Kammer geht von einer Entwicklungsverzögerung im Bereich der Persönlichkeit zum Tatzeitpunkt aus und entschied sich für die Anwendung des Jugendstrafrechts", erklärt Richter Martin Hussels-Eichhorn.

Der Angeklagte legte ein weitgehendes Geständnis ab. Er hatte im Zeitraum von Januar bis Dezember 2015 mehrfach Haschisch oder Marihuana besessen, geraucht und weitergegeben sowie Amphetamine konsumiert und verkauft. Bei einer Hausdurchsuchung im Dezember waren knapp 30 Gramm Amphetamin und kleinere Mengen Marihuana gefunden worden.

Zeugen berichteten, mit dem Angeklagten zusammen Marihuana konsumiert zu haben. Ein Zeuge sagte aus, er habe mehrfach "Weed" mitgenommen. "Ich hab mir einen Joint gebaut, den mitgenommen und zu Hause geraucht. Das ist, wie wenn man auf der Party das letzte Stück Kuchen mitnimmt," sagte er. Bezahlt habe er dafür nichts. Ein anderer berichtet, er habe Amphetamin vom Angeklagten gekauft, zum Freundschaftspreis. Eine der Polizei zu Protokoll gegebene Angabe, im Kühlschrank des Angeklagten habe sich eine Tüte mit 200 Gramm Amphetamin befunden, relativierte sich bei näherer Betrachtung. "Zehn mal zehn Zentimeter, das müsste schon sehr eng gepresst sein", sagte Staatsanwalt Alfred Mayer.

Seit er vierzehn war, hatte der Angeklagte mit Behörden zu tun gehabt – mal waren es Cannabispflanzen im Wohnzimmer, mal wurde er mit einer größeren Menge Marihuana erwischt, einmal wurde er mit 1,55 Promille im Blut aggressiv. Als er vierzehn war, starb sein Vater, der lange Zeit alkohol- und dann krebskrank gewesen war. Obowohl die Eltern getrennt lebten, hatten Vater und Sohn regelmäßigen Kontakt. Der Tod des Vaters warf ihn aus der Bahn. "Wir reden über einen langen Zeitraum, in dem Drogen eine wichtige Rolle für Sie gespielt haben. Sie haben bei einem Menschen, der Ihnen nahestand, gesehen, was Drogen mit ihm machen. Wie passt das zusammen?" fragte der Richter. "Der einzige Grund, den ich mir denken kann, ist, dass ich vergessen wollte und Ablenkung suchte", antwortete der Angeklagte.

In ihrem Bericht zeigte Evelyn Otten von der Jugendgerichtshilfe, wie der Angeklagte trotzdem seinen Realschulabschluss nachholte und eine Ausbildung abschloss. Seit Februar hat er eine feste Anstellung. "Die Prognose ist gut, er zeigt sich zielstrebig und ist sich bewusst geworden, dass er beim Thema Drogen ein Problem hat," sagte Otten.

Der Angeklagte gab an, seit einem Jahr keine Drogen zu nehmen. Er wohne auch nicht mehr mit dem Freund zusammen, der in Drogenmissbrauch verwickelt war. "Amphetamine, das war so eine Phase bei mir, da hat ich mich reingesteigert. Ich hab es aufgegeben, weil es nichts bringt, auch nicht für die Arbeit", sagte er. Ein Urintest vom Februar dieses Jahres zeigte keine Hinweise auf Amphetamin- oder THC-Konsum. Allerdings gab ein Polizist an, Kollegen vom Streifendienst hätten im Januar in der Wohnung des Angeklagten Betäubungsmittel gefunden. Die Kammer machte es dem Angeklagten zur Auflage, 1200 Euro an die Suchthilfe der Diakonie zu zahlen, sich in den nächsten sechs Monaten sechs Urintests zu unterziehen und drei Drogenberatungsgespräche zu führen.