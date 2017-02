Friedrichshafen Verpflegung bleibt ein großes Thema

Friedrichshafen wählt: Gesamtelternbeirätin Carina Stein wünscht sich eine bessere Verpflegung in Kindereinrichtungen.

Mit dem Erhalt der Geburtsurkunde hat Carina Stein vor rund drei Jahren ihre Tochter Amelie bei drei Kindergärten angemeldet, drei Monate vor dem geplanten ersten Tag kamen dann die Absagen. So gehe es Eltern in Friedrichshafen nicht selten, sagt Gesamtelternbeirätin Carina Stein. Auf den ersten Blick stehe die Stadt gut da und habe genügend Plätze, doch Anmeldung, Integration von Flüchtlingen und besonders die Verpflegung könnten laut Stein besser laufen. "Verpflegung ist ein ganz großer Punkt", sagt Carina Stein. "Die schönste Lösung wäre, dass es eine Küche in jedem Kindergarten gibt und frisch gekocht wird." Doch für die Stadt sei das wegen zusätzlichen Personals risikoreicher zu kalkulieren und daher weniger attraktiv, als Kindergärten auf das System "Cook & Chill" umzustellen. Dabei wird Essen in Großküchen gekocht, schockgefrostet und an Kindergärten geliefert, die es nach Bedarf zubereiten. Das bringe aber auch Probleme mit sich, sagt Stein: Für möglichst viele Vitamine müsse man richtig schockfrosten, die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden, jeder Kindergarten braucht außerdem einen Konvektomat für die Zubereitung und vor allem viel Platz, um das Essen zu lagern. "Und wer entscheidet dann, was es zu essen gibt?", fragt sich Stein. Abgesehen von dem, was es zu essen gibt, sei auch die Organisation des Mittagessens schwierig: In manchen Einrichtungen kann man flexibel tageweise bestellen, in anderen nur monatsweise.

Was grundsätzlich fehlt, sei eine Erfassung von Flüchtlingskindern. Carina Stein weiß nur von etwa 20 im Stadtgebiet. "Ich sehe bei uns im Kindergarten, wie gut Integration laufen kann und wie schnell Kinder dann Kontakte und Sprachkenntnisse gewinnen." Daher befürworte sie eine frühe Förderung dieser Kinder, auch wenn es keine Kindergartenpflicht gibt. Auch Eltern geflüchteter Kinder könne es aber schwer fallen, sich online zu informieren: Auf der Internetseite fehle eine Rückmeldung, ob Daten übermittelt wurden. Eine Zu- oder Absage des Platzes sei zudem recht kurzfristig – Stein wünscht sich eine Benachrichtigung etwa sechs Monate vorab – "die Leute sind ja im Normalfall darauf angewiesen". Sie bedauert, dass eine direkte Kontaktaufnahme mit einzelnen Einrichtungen nicht erwünscht sei. Außerdem fehle auf der städtischen Homepage das Angebot von Tagesmüttern.