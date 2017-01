Vernissage im ProjekTraum FN

Felicia Glidden und Alain Wozniak zeigen Textilkunst von Justine Johnson. Am Sonntag ist Eröffnung.

Der „ProjekTraum FN“ von Felicia Glidden und Alain Wozniak zeigt unter dem Titel „Indigo“ Arbeiten von Justine Johnson. Die amerikanisch-britische Künstlerin aus Kalifornien fertigt Textilkunst in japanischen Färbetechniken an. Justine Johnson hat mehrere Studienabschlüsse. Sie studierte unter anderem bei Hiroshi Hashida in Osaka und arbeitete später in Hongkong als Designerin und Kunstdirektorin in der Modebranche. Johnson ist fasziniert von Landschaften und Sternenlandschaften. Ihre prozesshafte Arbeit verknüpft und erforscht das Universelle im Einzelnen. Die Ausstellung wird an diesem Sonntag, 29. Januar, um 14 Uhr eröffnet. Nikolai Gersak (Keyboards) und Alain Wozniak (Klarinette, Elektronik) begleiten die kurze Einleitung und das auf Englisch geführte Künstlergespräch zwischen Felicia Glidden und Justine Johnson. Der „ProjekTraum FN“ befindet sich in der Dornierstraße 4 in Friedrichshafen. Geöffnet ist die Schau an den Sonntagen 29. Januar sowie 5., 12. und 19. Februar jeweils 14 bis 18 Uhr.