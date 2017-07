Friedrichshafen Verletzte Frau in der Länderöschstraße aufgefunden  Polizei sucht Zeugen

Eine blutüberströmte Frau wurde am vergangenen Donnerstag gegen 22.30 Uhr vor einem Anwesen in der Länderöschstraße aufgefunden. Zur Klärung der Umstände, die zu den Verletzungen der 62-Jährigen geführt haben, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die Verletzte vor dem Anwesen Länderöschstraße 7/1 aufgefunden. Die 62-Jährige, die mit einem Schäferhund unterwegs war, hatte Verletzungen am Kopf, an Armen und Beinen und eine Gehirnerschütterung. Zur Klärung der genauen Umstände, die zu den Verletzungen geführt haben, bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich mit dem Polizeirevier in Friedrichshafen, Telefon 0 75 41/70 10, in Verbindung zu setzen.