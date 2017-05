Friedrichshafen Verkehrsunfall: kleine Karambolage auf der Albrechtstraße

Zwei Auffahrunfälle haben sich am Donnerstagabend auf der Albrechtstraße in Friedrichshafen ereignet, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.

Rund 6300 Euro Sachschaden ist bei zwei Auffahrunfällen entstanden, die sich am Donnerstag gegen 19.30 Uhr auf der Albrechtstraße in Friedrichshafen ereignet haben. Zunächst an der Ampel bei der Einmündung Hochstraße wartend, erkannte ein 59-Jähriger nach dem Losfahren bei Grün, dass auf der Hochstraße ein Fahrer eines Rettungswagens mit eingeschaltetem Einsatzhorn und Blaulicht die Kreuzung überqueren wollte und hielt seinen Ford an, um das bevorrechtigte Einsatzfahrzeug vorbeizulassen. Ein mit seinem VW nachfolgender 22-Jähriger wurde durch das Anhalten seines Vordermanns überrascht und fuhr auf. Hierdurch entstand an beiden beteiligten Autos jeweils rund 3000 Euro Sachschaden. Ein mit seinem Opel nachfolgender 22-Jähriger schaffte es ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anzuhalten und fuhr leicht auf den VW auf, wodurch am Opel rund 300 Euro Sachschaden entstand.