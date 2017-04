Friedrichshafen-Ailingen Verkehrsunfall auf Ailinger Straße mit rund 17 000 Euro Sachschaden

Ein Autofahrer hat laut Polizeibericht auf der Ailinger Straße in Friedrichshafen einen Auffahrunfall mit rund 17 000 Euro Sachschaden verursacht. Der Verursacher zog sich eine Kopfverletzung zu, eine Frau erlitt ein Schleudertrauma.

Auf der Ailinger Straße fahrend, musste ein 75-Jähriger am Dienstag gegen 10.30 Uhr wegen eines Fahrzeuges vor ihm seinen VW abbremsen. Ein mit einem Mercedes nachfolgender 48-Jähriger konnte laut Polizeibericht nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Hierbei zog er sich eine Verletzung am Kopf zu, die 76-jährige Beifahrerin im VW erlitt ein Schleudertrauma (HWS-Syndrom). Der Schaden am VW wird auf 5000 Euro geschätzt, der am Mercedes auf 12 000.