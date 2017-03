Friedrichshafen-Raderach Verkehrsunfall: Zusammenstoß zwischen Transporter und Twingo

Ein Kastenwagenfahrer hat laut Polizei einen Verkehrsunfall mit rund 7000 Euro Sachschaden verursacht. Der Unfall hat sich am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der Kreisstraße 7742 bei Friedrichshafen-Raderach ereignet.

Eine 42-Jährige fuhr mit ihrem Renault Twingo hinter einem Fiat Ducato aus Richtung Markdorf kommend in Richtung Friedrichshafen. Der 46-jährige Ducato-Fahrer sei bei der Zufahrt nach Raderach mit eingeschaltetem linken Blinker ein Stück auf die Linksabbiegespur gefahren. Die Frau ging davon aus, dass der Mann nach links abbiegt. Es gab einen seitlichen Zusammenstoß, weil der Ducato-Fahrer nach rechts zum Zufahrtsweg in Richtung Wasserhochbehälter abbog. Die Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.