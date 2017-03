Friedrichshafen Verkehrsunfall: Rollerfahrer erleidet Beinbruch

Wegen eines Vorfahrtfehlers hat ein 53-jähriger Rollfahrer einen Verkehrsunfall in der Friedrichshafener Hochstraße verursacht und sich einen Beinbruch sowie Rippenbrüche zugezogen.

Der Unfall hat sich laut Polizeibericht am Donnerstag gegen 17.15 Uhr ereignet. Der 53-Jährige fuhr mit seinem Piaggio-Roller von der Henry-Dunant-Straße auf die Hochstraße und prallte gegen die Beifahrerseite eines bevorrechtigten Renaults einer 24-Jährigen. Rettungsdienstkräfte brachten den Rollerfahrer zur stationären Behandlung ins Klinikum. Die schwangere Autofahrerin begab sich zur Kontrolle zu einem Arzt. Am Roller entstand rund 1500 Euro Sachschaden, am Auto ein Schaden von etwa 3500 Euro.