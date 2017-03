Friedrichshafen Verkehrsunfall: Mountainbiker prallt gegen Auto

Ein Mountainbiker hat bei einem Verkehrsunfall mehrere Brüche erlitten. Laut Polizeibericht ist der Radfahrer gegen die Fahrerseite eines Nissans geprallt und wurde nach notärztlicher Versorgung ins Klinikum Friedrichshafen gebracht.

Der Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 16.15 Uhr auf der Albert-Meier-Straße ereignet. Der Mountainbikefahrer ist auf dem Radweg neben der Kreisstraße 7735/Teuringer Straße von Ittenhausen in Richtung Jettenhausen unterwegs gewesen. Ein 73-Jähriger befuhr mit einem Nissan die Einmündung der Albert-Maier-Straße. Der Fahrradfahrer prallte mittig gegen die linke Seite des Nissans und stürzte. Nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle brachten Rettungsdienstkräfte den Verletzten zur stationären Behandlung mehrerer Frakturen ins Klinikum Friedrichshafen. Der Sachschaden am Auto wird auf 2000 Euro, der am Mountainbike auf 250 Euro geschätzt.