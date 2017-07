Friedrichshafen Verkehrsunfall: Motorradfahrer und Sozius schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Teuringer Straße in Friedrichshafen haben ein Motorradfahrer und dessen Sozius schwere Verletzungen erlitten. Der Unfall ist am Samstag gegen 21.30 Uhr passiert. Der Motorradfahrer überholte ein Auto, dessen Fahrerin abbog. Es gab einen seitlichen Zusammenstoß.

Ein 27-jähriger Motorradfahrer und dessen 28-jähriger Sozius erlitten bei einem Unfall, der sich am Samstag gegen 21.30 Uhr auf der Teuringer Straße ereignet hat, schwere Verletzungen. Der Motorradfahrer war auf der Teuringer Straße in Richtung Friedrichshafen unterwegs und begann einen vorausfahrenden Audi zu überholen, während die 29-jährige Audi-Fahrerin nach links in die Bunkhofener Straße einbog. Durch den seitlichen Zusammenstoß stürzten der Motorradfahrer und dessen Sozius. An den Fahrzeugen entstand laut Polizeibericht Sachschaden von insgesamt rund 3000 Euro.