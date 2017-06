Friedrichshafen Verkehrsunfall: Motorradfahrer erleidet schwere Verletzungen

Ein Autofahrer hat bei Friedrichshafen auf der Kreisstraße 7729 zwischen Ailingen und Waltenweiler einen Verkehrsunfall verursacht. Ein Motorradfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Ein Schwerverletzter sowie Sachschaden von rund 9000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Kreisstraße 7729 zwischen Ailingen und Waltenweiler ereignet hat. Laut Polizeibericht befuhr ein 75-Jähriger die K 7729 in Richtung Waltenweiler und bog nach links auf eine Wiesenzufahrt ab. Hierbei habe der Autofahrer die Vorfahrt eines entgegenkommenden Motorradfahrers nicht beachtet, der gegen das Auto prallte und stürzte. Der Motorradfahrer wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden.