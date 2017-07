Friedrichshafen Verkehrsunfall: Mit Taxi gegen Linienbus geprallt

Ein Verkehrsunfall mit rund 6000 Euro Gesamtsachschaden hat sich am Donnerstagvormittag auf dem Friedrichshafener Bahnhofplatz ereignet. Laut Polizei ist ein Taxi gegen einen Linienbus geprallt.

Rund 1000 Euro Sachschaden an einem Taxi und etwa 5000 Euro an einem Linienbus sind bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich laut Polizeibericht am Donnerstag gegen 11.45 Uhr auf dem Bahnhofplatz ereignet hat. Ein 46-jähriger Taxifahrer fuhr mit seinem VW Touran vom linken Fahrbahnrand an und prallte seitlich gegen den Linienbus eines 33-Jährigen, der gerade zu einer Haltestation fuhr.