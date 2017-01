Friedrichshafen Verkehrsunfall: Mit Nissan gegen Daimler geprallt

Ein Auffahrunfall mit einem Leichtverletzten hat sich am Dienstag gegen 15.25 Uhr auf der Teuringer Straße ereignet.

Ein Daimler-Fahrer stand auf der Teuringer Straße, um in den Flurweg einzubiegen. Laut Polizeibericht dürfte ein nachfolgender 50-jähriger Nissan-Fahrer kurz abgelenkt gewesen sein, weshalb er gegen den Daimler fuhr. Durch den Aufprall wurde dessen Fahrer leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Nissan wurde abgeschleppt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von zirka 6000 Euro.