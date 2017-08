Friedrichshafen Verkehrsunfall: Mit Auto über Böschung geschanzt

Ein Autofahrer hat am späten Samstagabend einen Verkehrsunfall mit vier Verletzten verursacht. Laut Polizei ist der Fahrer im Bereich Friedrichshafen-Ost von der Straße abgekommen und über eine Böschung geschanzt.

Ein Daimler-Fahrer ist am späten Samstagabend mit einem mit drei Mitfahrern besetzten Wagen von der Straße abgekommen.

Laut Polizei war der 22-jährige Daimler-Fahrer gegen 23.15 Uhr auf der B 31 in Richtung Lindau unterwegs. An der Abfahrt Friedrichshafen-Ost fuhr er von der Bundesstraße 31 ab. Im Kurvenbereich verlor der 22-Jährige die Kontrolle über den Wagen und schanzte über eine Böschung. Alle vier Insassen erlitten Verletzungen und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.