Friedrichshafen Verkehrsunfall: Mit Auto gegen Motorroller geprallt

Eine Autofahrerin hat laut Polizei einen Verkehrsunfall verursacht und einen Fahrer eines Motorrollers leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Ein Leichtverletzter sowie rund 2500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 14.15 Uhr im Kreisverkehr Flugplatzstraße/Bundesstraße 30 ereignet hat. Laut Polizeibericht fuhr eine 52-Jährige von der Flugplatzstraße kommend in den Kreisverkehr ein. Hierbei habe die Frau die Vorfahrt eines im Kreisverkehr befindlichen 29-jährigen Motorrollerfahrers nicht beachtet. Das Auto prallte gegen das Kleinkraftrad. Der Rollerfahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde von Rettungssanitätern zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.