Friedrichshafen Verkehrsunfall: Mit Auto gegen Messsäule geprallt

Ein Autofahrer hat laut Polizeibericht wegen überhöhter Geschwindigkeit einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann fuhr mit seinem Wagen in eine Hecke und prallte gegen eine Messsäule.

Der Unfall hat sich am Mittwoch gegen 23 Uhr ereignet. Der Fahrer war auf der Ailinger Straße unterwegs, verlor die Kontrolle über seinen 5er-BMW und prallte kurz nach der Kreuzung Ehlers-/Keplerstraße in Bereich Karl-Olga-Haus in eine Hecke und gegen eine Messsäule. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zwei junge Männer, etwa 20 Jahre alt mit dunklen Haaren, und zwei junge Frauen stiegen aus dem BMW mit ausländischem Kennzeichen aus und sammelten beschädigte und vom Auto abgefallene Teile ein. Der Verursacher fuhr dann einfach weiter. Hinweise an das Polizeirevier, Telefon 0 75 41/70 10.