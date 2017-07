Friedrichshafen Verkehrsunfall: Mit Auto Radfahrerin umgestoßen

Ein Autofahrer hat in Friedrichshafen im Kreuzungsbereich Albrecht-Dürer-Straße/Hans-Böckler-Straße eine Radfahrerin übersehen. Die Radlerin erlitt Schürfwunden, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.

Eine 20-jährige Fahrradfahrerin hat bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen an der rechten Körperseite erlitten. Laut Polizei ist der Unfall am Dienstag gegen 14.15 Uhr passiert. Ein 48-Jähriger fuhr mit seinem Peugeot auf der Albrecht-Dürer-Straße und habe die Fahrradfahrerin an der Kreuzung zur Hans-Böckler-Straße übersehen. Das Auto prallte gegen die linke Seite des Fahrrades, die 20-Jährige stürzte und erlitt Schürfwunden. Die Sicht im Kreuzungsbereich war durch Gebüsch eingeschränkt, berichtet die Polizei.