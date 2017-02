Friedrichshafen Verkehrsunfall: Lastwagen prallt gegen zwei Autos

Ein Lastwagenfahrer hat einen Verkehrsunfall mit rund 11 000 Euro Sachschaden verursacht, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.

Zu spät erkannte ein 32-jähriger Lastzugfahrer am Dienstag gegen 12 Uhr bei seiner Fahrt stadtauswärts auf der Teuringer Straße, dass ein 42-jähriger VW-Fahrer kurz nach der Einmündung Müllerstraße anhielt, und fuhr auf. Hierdurch entstand zirka 11 0000 Euro Sachschaden. Der 42-Jährige fuhr am Mitsubishi einer 61-Jährigen vorbei, die auf der Linksabbiegespur in Richtung Müllerstraße wartete. Der 42-Jährige wollte unmittelbar nach einer Verkehrsinsel zum Parken nach links auf einen Platz fahren. Wegen bevorrechtigten Gegenverkehrs musste der VW-Fahrer jedoch ebenfalls warten. Als der Lastwagen gegen den VW prallte, schleuderte der Anhänger des Lastzugs zur Seite und prallte gegen den Mitsubishi.