Friedrichshafen Verkehrsunfall: Kein Verlass auf Auto-Sensoren

Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen gegen eine Hauswand geprallt. Laut Polizeibericht waren die Sensoren im Heck vereist, weshalb das Ausparkmanöver nicht klappte.

Auf die Sensoren am Heck ihres Fords vertrauend, parkte eine 43-Jährige am Sonntagmorgen von einem Stellplatz auf einem Grundstück an der Hauptstraße aus und fuhr gegen eine Hauswand. Hierdurch entstand an der Wand etwa 500 Euro Sachschaden, am Ford ein Schaden von rund 2000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Sensoren mit Eis überzogen waren und wohl nicht einwandfrei funktionierten.