Friedrichshafen Verkehrsunfall: Auto und Motorroller prallen zusammen

Beim Abbiegen hat eine Autofahrerin einen bevorrechtigen Motorroller übersehen. Der Rollerfahrer stürzte und wurde zur Untersuchung ins Klinikum Friedrichshafen gebracht.

Ein Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und eines Rollerfahrers hat sich am Freitag gegen 20.30 Uhr an der Kreuzung Zeppelinstraße/Schnetzenhauser Straße ereignet. Laut Polizeibericht fuhr eine 56-jährige Autofahrerin von der Zeppelinstraße in die Schnetzenhauser Straße ein und habe hierbei einen von links kommenden und bevorrechtigten Rollerfahrer übersehen. Beim Zusammenstoß stürzte der Rollerfahrer und verletzte sich Er wurde für weitere Untersuchungen ins Klinikum Friedrichshafen gebracht. Der Gesamtschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.