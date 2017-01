Friedrichshafen-Berg Verkehrsunfall: Auto und Lastwagen prallen zusammen

Bei einem Verkehrsunfall in Friedrichshafen-Berg ist Sachschaden von rund 12 000 Euro entstanden. Dies geht aus dem Polizeibericht hervor.

Der Verkerkehrsunfall hat sich am Dienstagmittag auf der Grötzelstraße in Berg ereignet. Ein 48-jähriger Fahrer eines Sattelzugs fuhr auf der Grötzelstraße und schaltete den rechten Blinker ein, um auf die Dekan-Rogg-Straße abzubiegen. Unmittelbar vor der Kreuzung stellte der Brummifahrer fest, dass er mit dem Sattelzug nicht auf der Dekan-Rogg-Straße fahren darf und fuhr geradeaus weiter. Eine mit ihrem Opel auf der Dekan-Rogg-Straße an der Einmündung wartende 60-Jährige ging davon aus, dass der Lastwagenfahrer abbiegt, und fuhr los. Beide Beteiligten versuchten mit Vollbremsungen noch einen Zusammenstoß zu verhindern, was nicht mehr gelang.