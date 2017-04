Friedrichshafen Verkehrsbehinderungen: Ehlersstraße momentan nur einseitig befahrbar

Wegen Sanierungsarbeiten ist die Ehlersstraße, eine wichtige innerstädtische Ost-West-Achse, derzeit zwischen der Einmündung Ailinger Straße und der Einmündung Hadwigstraße einseitig gesperrt. Die Straße kann nur Richtung Westen genutzt werden.

Momentan wird auf der Gegenspur in Fahrtrichtung Osten der Asphaltbelag abgefräst, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Während der Straßensanierungsarbeiten dient ein Teil des öffentlichen Parkplatzes am Hallenbad als Lagerfläche für Baumaterial. Dort wurde ein Baucontainer aufgestellt. Dieser werde dort während der gesamten Bauzeit stehen, so die Verwaltung. Die weiteren Parkplätze für Anwohner und Besucher des Hallenbades können über die Löwentaler Straße angefahren werden. Nach Angaben der Stadt ist die Straße in circa vier Wochen auch beidseitig nicht mehr befahrbar und die gesamte Straße gesperrt. Fußgänger können die Ehlersstraße während der Baumaßnahmen nicht überqueren und müssen die Baustelle umgehen. Mit Einschränkungen in der Ehlersstraße ist voraussichtlich bis zum 2. September zu rechnen.