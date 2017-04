Friedrichshafen Verkaufsoffener Sonntag zieht Tausende an

Viele tausend Menschen kommen zum verkaufsoffenen Sonntag in die Friedrichshafener Innenstadt und zum Bodensee-Center. Neben bummeln und einkaufen gab es auch etwas zum Staunen: Straßenzauberer begeistern mit ihren Tricks.

Volle Geschäfte, volle Cafés, volle Straßen: Tausende Besucher kamen gestern zum verkaufsoffenen Sonntag mit Straßenzauberer-Festival in die Häfler Innenstadt und zum Bodensee-Center. Das Motto: Staunen, Schmecken, und Bummeln mit allen Sinnen. "Einmal mehr ging das Konzept der Veranstaltung auf", freut sich Thomas Goldschmidt, Chef der Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH.

Ein Hingucker war die Fahrzeugschau auf dem Adenauerplatz mit den roten Traktoren der Allgaier-Porsche-Diesel-Freunde Bodensee und die Oldtimerschau des Engländer Stammtisches Bodensee. Daneben präsentierte sich das Technische Hilfswerk mit Einsatzfahrzeug.

Bereits zum zehnten Mal verblüfften neun Straßenzauberer beim Straßenzauberer-Festival mit ihren bunten Tricks das Publikum. Besonders Kinder hatten ihren Spaß und wurden oft mit ins Geschehen eingebunden. Die Zauberer wie die Besucher kommen inzwischen aus ganz Süddeutschland, Österreich und der Schweiz zu dem Festival.

Auch in den Geschäften drängten sich die Besucher und das Frühlingswetter verlockte besonders zum Kauf von Kleidung und Schuhen. „Der verkaufsoffene Sonntag ist wie ein großes Schaufenster, das den vielen Besuchern zeigt, was Friedrichshafen in Sachen Einkaufen zu bieten hat“, unterstreicht Thomas Goldschmidt die Bedeutung des Tages als Werbung für den Handel in einer Mitteilung. „Besonders auffällig waren dieses mal die vielen Schweizer, die das schöne Wetter für einen Ausflug über den See nutzten.“

Ein toller Erfolg war auch das Seifenkistenrennen, das das Zeppelin-Museum anlässlich eines Tages der offenen Tür zur Sonderausstellung „Strom-Linien-Form“ im Uferpark hinter der Musikmuschel veranstaltete. In selber gebastelten Seifenkisten fuhren mehrere Teams vor großem Publikum um die schnellste Zeit.

Anlässlich des Stadtfestes des Stadtforums findet der zweite verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr in Friedrichshafen am 15. Oktober statt.