03.01.2017 18:02 Toni Ganter Friedrichshafen/Ravensburg Vergleichsweise wenige Unfälle nach Schneeschauern

Die ersten Schneefälle im neuen Jahr ab Montagnachmittag haben offenbar kaum polizeibekannte Auswirkungen auf das Verkehrsunfallgeschehen in Friedrichshafen und Umgebung gehabt. Im Landkreis Ravensburg wurden der Polizei 22 Unfälle gemeldet, bei denen die Witterung eine Rolle gespielt haben könnte. In 21 Fällen habe es Sachschäden gegeben, in einem Fall wurde eine Person verletzt.

