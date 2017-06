Friedrichshafen Verfahren zur Schlägerei in einer Diskothek wird eingestellt

Eine Geburtstagsfeier, die im Oktober 2015 in der VIP-Lounge einer Friedrichshafener Diskothek mit knallenden Champagnerkorken begonnen hatte, brachte drei Freunde aus Riedlingen auf die Anklagebank im Amtsgericht Tettnang.

Friedrichshafen – Den Männern wurde gemeinschaftliche schwere Körperverletzung vorgeworfen, denn für drei Angestellte vom Sicherheitsdienst endete die Nacht vom 17. auf den 18. Oktober 2015 mit teils schlimmen Verletzungen. Vor Gericht wurde deutlich, die lustige Geburtstagsgesellschaft von der Alb war den Sicherheitsleuten schon den ganzen Abend unangenehm aufgefallen, sie bespritzten offenbar Gäste mit Champagner und rempelten auf der Tanzfläche. Die anderen Gäste beschwerten sich mehrfach. Einer der Sicherheitsleute nahm den Rempler auf der Tanzfläche beiseite. "Ich wollte nur mit ihm rausgehen und reden", sagte der Aufpasser. Doch der Rest der Geburtstagsgesellschaft sei dem Freund zu Hilfe geeilt und habe sich handgreiflich gegen den vermeintlichen Rausschmiss gewehrt. Ein weiterer Sicherheitsmann kam dazu und aus der Rempelei wurde schnell eine Schlägerei, die im Treppenhaus ausartete. Per Funk forderten die Sicherheitsmänner Verstärkung an, weil nicht nur die drei Freunde, sondern immer mehr Leute zuschlugen, hieß es vor Gericht. Aber vor der Diskothek war gleichzeitig ein Streit zwischen zwei Gruppen im Gange, sodass es dauerte, bis ein dritter Sicherheitsmann erschien.

Genau in diesem Moment biss der Hauptangeklagte einem der Wachmänner mit solcher Kraft in den Zeigefinger, dass dieser trotz Handschuhen im Krankenhaus versorgt werden musste, sagte der Sicherheitsmann aus: "Hätte ich keine Handschuhe angehabt, wäre der Finger ab gewesen." Der frisch eingetroffene Kollege sei dazwischengegangen und habe vom Hauptangeklagten eine Kopfnuss auf die Nase geerntet. "Ein zweiter Schlag traf mich im Gesicht, dann gingen bei mir die Lichter aus", so der Geschädigte, der als Nebenkläger aufgetreten ist. Wer genau ihm das Gesicht zertrümmert hat, konnte er nicht sagen, wohl aber, dass es vierfach gebrochen war und heute von drei Platten und vier Schrauben zusammengehalten wird. Ein dritter Securitymann kam mit einer Beule am Kopf und Blessuren im Gesicht davon. "Der eine hat mich angerufen und mir 500 Euro geboten, wenn ich dafür die Anzeige zurückziehe, aber damit lass ich mich nicht abspeisen", sagte dieser aus. Die Angeklagten beteuerten dagegen, dass sie es gewesen seien, die vom Sicherheitsdienst geschubst, geschlagen und in den Schwitzkasten genommen wurden. Sieben Stunden nach Verhandlungsbeginn haben die Angaben aller Beteiligten ein derart ungenaues Bild ergeben, dass die restlichen Zeugen im Einvernehmen von Staatsanwaltschaft, Gericht und Verteidigung nach Hause geschickt wurden. "Das Verfahren wird nach Paragraf 153a der Strafprozessordnung eingestellt, die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse", verkündete Richterin Heike Jakob. Das heißt, das Verfahren wurde wegen geringer Schuld eingestellt, was nicht mit Freispruch gleichzusetzen ist.