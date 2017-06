Friedrichshafen Verfahren wegen Untreue in Tourist-Info beendet

Alle Strafbefehle im Zusammenhang mit dem Betrugssystem in der Tourist-Information der Stadt Friedrichshafen sind jetzt rechtskräftig. Deshalb wird es keine öffentliche Hauptverhandlung geben.

Friedrichshafen – Die Öffentlichkeit wird nun doch nicht erfahren, wie das Untreue-System, das es bis 2014 sieben Jahre lang in der städtischen Tourist-Information gegeben hatte, im Detail aufgebaut war. Denn der Einspruch gegen den letzten noch offenen Strafbefehl in dieser Sache wurde am Mittwoch vergangener Woche zurückgezogen. Dies sagte Martin Hussels, zuständiger Richter am Amtsgericht Tettnang, in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER. Damit sind alle von der Staatsanwaltschaft Ravensburg beantragten Strafbefehle rechtskräftig. Wäre der Einspruch aufrechterhalten worden, hätte es eine öffentliche Verhandlung gegeben.

Mit dem letzten Strafbefehl akzeptierte ein Unternehmer eine höhere Geldstrafe wegen leichtfertiger Geldwäsche. Für Richter Hussels war auch ohne öffentliche Hauptverhandlung nachgewiesen, dass der beschuldigte Unternehmer fingierte Rechnungen ausgestellt hatte und das damit eingenommene Geld an die Tourist-Information zurückgeleitet hatte. „Die Vorwürfe waren nach Aktenlage sehr wahrscheinlich“, schilderte der Strafrichter. Gegen den Strafbefehl hatte der Beschuldigte fristgerecht Einspruch eingelegt. Im März setzte Richter Hussels einen Termin für eine Hauptverhandlung Ende Juli an. Dieser ist hinfällig, da der Strafbefehl mit dem Widerruf des Einspruchs rechtskräftig ist.

Durch ein System von Scheinarbeitsverträgen und Scheinrechnungen entstand zwischen 2007 und Oktober 2014, als der Schwindel aufflog, ein Schaden von rund 200 000 Euro zulasten der Stadt Friedrichshafen und des Verkehrsvereins. Strafrelevant war jedoch nur eine Schadenssumme von etwa 130 000 Euro, weil die Fälle vor Oktober 2009 verjährt waren. Die beiden Hauptbeschuldigten, der damalige Chef der Tourist-Information und der Chef einer Werbeagentur aus der Region, hatten für den vollen Schaden ein Schuldanerkenntnis unterschrieben, wie Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl im Februar dieser Zeitung erklärte. Die beiden Hauptbeschuldigten versicherten damit, die veruntreute Summe zurückzuzahlen. Wobei ein Großteil davon bereits an die Stadt geflossen ist, wie Oberbürgermeister Andreas Brand im Dezember 2016 gegenüber dieser Zeitung erklärt hatte. Beide Beschuldigten waren nach Aussage von Diehl geständig und kooperativ.

Der Strafbefehl gegen den Ex-Chef der Tourist-Information lautete auf ein Jahr Freiheitsstrafe zur Bewährung. Obendrein muss er einen höheren vierstelligen Geldbetrag bezahlen. Der Geschäftsführer der Werbeagentur erhielt einen Strafbefehl, der ihn zu acht Monaten Freiheitsentzug auf Bewährung wegen Beihilfe zur Untreue verurteilt. Auch gegen ihn wurde eine Geldstrafe verhängt. Im Gegensatz zum früheren Tourismus-Chef, der rund 40 000 Euro in die eigene Tasche steckte, hatte sich der Geschäftsführer nicht persönlich bereichert.

Insgesamt hat die Staatsanwaltschaft Ravensburg wegen des Untreue-Systems in der Häfler Tourist-Information gegen 13 Personen ermittelt. Neben den beiden Hauptbeschuldigten erhielten vier ehemalige Mitarbeiterinnen der Tourist-Info Strafbefehle mit Geldstrafen wegen leichtfertiger Geldwäsche, Vorteilsannahme und Urkundenfälschung. Sie profitierten als städtische Angestellte über mehrere Jahre von 400-Euro-Jobs bei der Werbeagentur, die es nur auf dem Papier gab. Eine weitere Mitarbeiterin kam mit einer Geldbuße wegen Vorteilsannahme davon. Gegen vier Beteiligte, die nicht bei der Stadt angestellt waren, wurde das Verfahren eingestellt – mangels Tatverdacht oder wegen geringer Schuld. Zwei Strafbefehle wurden vom Strafrichter wegen leichtfertiger Geldwäsche verhängt.

Was ist ein Strafbefehl?

Ein Strafbefehl ist gleichzusetzen mit einem Urteil, das nach einer Hauptverhandlung von einem Richter am Amtsgericht gesprochen wird. Der Unterschied ist, dass keine öffentliche Hauptverhandlung vor Gericht stattfindet. Stattdessen beantragt der Staatsanwalt nach Abschluss der Ermittlungen die Strafe beim zuständigen Strafrichter des Amtsgerichts, der dann einen Strafbefehl erlässt. Hat der Richter allerdings aufgrund des Antrags der Staatsanwaltschaft Bedenken, ohne Hauptverhandlung zu entscheiden, setzt er eine Hauptverhandlung an. Gegen einen Strafbefehl kann Einspruch eingelegt werden, dann kommt es zu einer öffentlichen Verhandlung. Der Erlass eines Strafbefehls kommt nur bei kleineren Straftaten in Betracht, weil das Gesetz durch Strafbefehl keine höheren Strafen als eine Geldstrafe (bis zu 360 Tagessätzen) oder eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zulässt, wenn deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird und der Angeklagte einen Anwalt hat. (kck/dim)