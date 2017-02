Friedrichshafen Vereinsvertreter fühlen OB-Kandidaten auf den Zahn

Bei der Diskussionsrunde des Stadtsportverbands sind Andreas Brand und Philipp Fuhrmann mit dabei. Es geht um Zukunft des Sports in Friedrichshafen.

Friedrichshafen – Wie sieht es um die Zukunft des Sports in Friedrichshafen aus? Das wollte der Stadtsportverband von den Oberbürgermeisterkandidaten wissen. Eine sehr aktuelle Frage angesichts der Tatsache, dass die neu formulierten und viel diskutierten städtischen Sportförderrichtlinien kurz vor der Verabschiedung im Gemeinderat stehen. Dass von den vier Kandidaten nur Amtsinhaber Andreas Brand sowie Philipp Fuhrmann kamen, um Rede und Antwort zu stehen, war für die vielen anwesenden Vereinsvertreter allerdings keine Überraschung.

"Die Stadt Friedrichshafen und die Zeppelin-Stiftung werden weiter ein verlässlicher und berechenbarer Partner der Sportvereine sein." Dieses Versprechen brachte Andreas Brand mit. Die neuen Hallen in Kluftern, Ailingen und Fischbach sowie das im kommenden Jahr vor der Fertigstellung stehende Familien- und Sportbad seien gelungene Zukunftsprojekte, die sowohl Trend als auch Notwendigkeit widerspiegelten, so Brand. Philipp Fuhrmann nutzte die Gelegenheit, zunächst einmal den sportlichen Hintergrund seiner Familie preiszugeben. So sei seine Großmutter 1923 deutsche Vizemeisterin im Weitsprung geworden. Als Musiker und "Fingersportler" sei er "einer der größten Fürsprecher für sportliche Angebote für alle Altersklassen" und wolle sich für Bürgerbeteiligungen beim Ausbau weiterer Sportangebote einsetzen. Er könne sich zum Beispiel gut vorstellen, im Riedlewald eine Art Trimm-Parcours zu installieren oder – analog zum Kulturufer – einmal pro Jahr ein "Sportufer" anzubieten.

Gesprächsbedarf gibt es jede Menge – auch bei Karl-Heinz Welz, Vorsitzender des Tauchsportclubs. Man habe schon vor einem Jahr die Stadt um Unterstützung auf der Suche nach Clubräumen gebeten, bisher aber keine Antwort bekommen. "Ich habe den Eindruck, dass Leute, die illegal Grundstücke besetzen, mehr Aufmerksamkeit bekommen, als Vereine mit 170 Mitgliedern", beklagt er sich. "Meine Türen stehen offen, wenn Sie mit dem Amtsleiter nicht weiterkommen", antwortet Andreas Brand. Dass man Kultur und Sportvereine nicht gegeneinander ausspielen dürfe, sondern gemeinsam nach Lösungen zu suchen sei, darauf legt Philipp Fuhrmann Wert.

"Warum werden nicht mehr professionelle Trainierstellen von der Stadt gefördert?", will Alexander Fischer, Vorsitzender der Turnerschaft wissen. Auch hierzu gebe es Förderrichtlinien, wie Andreas Brand betont – derzeit würden acht bis neun Vereine mit Trainerstellen unterstützt. Bei Bedarf würde er mehr solche Stellen finanzieren, signalisiert Philipp Fuhrmann. Er spricht sich auch dafür aus, die Verabschiedung der Sportförderrichtlinien zu verschieben. "Wohin verschieben? Wir warten sehnsüchtig darauf", echauffiert sich VfB-Präsident Wunibald Wösle. Auch Fuhrmanns Meinung, dass das Sportbad "überdimensioniert" sei, trifft auf Widerstand. "Die Schwimmvereine und die Schulen brauchen dieses Sportbad dringend, gerade auch für den Schwimmunterricht in den Grundschulen", moniert SSV-Vorsitzende Dagmar Höhne.

Es wird weiter fleißig diskutiert. Zweifellos ein gelungener Abend, der in fachlichem und sachlichem Rahmen verläuft. Absolut misslungen ist aus Sicht vieler Anwesenden allerdings der Provokationsversuch des OB-Kandidaten Dominik Zehle, der sich einen Dreiviertelstunde nach Beginn der Veranstaltung einen polternden Auftritt verschafft, um – ohne inhaltlichen Beitrag – kurz danach wieder in der Versenkung zu verschwinden.