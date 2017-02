Friedrichshafen Vereinsförderung: Auch im "Schlaraffenland" geht immer noch mehr

Keine Abstimmung gab es in der Sitzung des Häfler Kultur- und Sozialausschusses zur Erhöhung der Sportförderung. Die CDU muss den von 100 auf 90 Prozent sinkenden Zuschuss zur Sanierungen von Großanlagen erst noch einmal beraten. Dieser Einbuße stehen in der seit über einem Jahr diskutierten Neugestaltung fast nur Fördererhöhungen gegenüber.

Etwa 113 300 Euro mehr im Jahr soll die neue Sportförderrichtlinie der Stadt den Häfler Vereinen bringen. Viel Geld, "und wir leben ohnehin schon ein bisschen im Schlaraffenland", wie Dagmar Höhne, gleichzeitig Gemeinderatsabgeordnete und Vorsitzende des Stadtsportverbandes (SSV), gestern im Kultur- und Sozialausschuss sagte. Und doch: Zu einer Abstimmung über die Erhöhung kam es nicht. Dazu bereitete der einzig größere Sparposten der Neugestaltung der CDU zu großes Kopfzerbrechen.

Denn dass die Förderung der Sanierung von Großsportanlagen von 100 Prozent auf 90 Prozent gesenkt werden soll, das wollte die christdemokratische Fraktion lieber noch einmal überdenken. Heiko Gottwald, Abteilungsleiter für Sport und Vereine im Rathaus, hatte diese Änderung zuvor begründet. Zum einen ist in der bisherigen Richtlinie der Passus enthalten, Vereine müssten nach der vollständigen Förderung "gemeinnützige Arbeit in angemessenem Umfang leisten". "Das hat aber einfach nie geklappt", sagte Gottwald. Außerdem, mit dem Wissen jede Großsanierung ohnehin komplett bezahlt zu bekommen, "wurde bei manchen Unterhaltungsarbeiten halt nicht ganz so genau gearbeitet", so Gottwald weiter. Den kleinen Eigenanteil könnten die Vereine in Zukunft durch Eigenarbeitsleistungen bei der Sanierung verringern. Magda Krom (CDU) bezweifelte aber, dass in Zeiten schwindender Mitgliederzahlen hier noch genug Arbeitskräfte zusammenkommen. "Und woher sollen sie das Geld nehmen, Vereine sind keine Großherren, sollen die Mittel lieber in die Jugendarbeit fließen", so Krom. Höhne hielt dem entgegen, dass es Vereinen noch gut gelänge, Mitglieder zu Arbeitseinsätzen zu bewegen. Sie sagte: "Ich habe unzählige Sportförderrichtlinien angeschaut, da sind 90 Prozent herrausragend – in manchen Städten zahlt die Stadt 10 Prozent, da ist es genau umgekehrt."

Die neuen Förderrichtlinien enthalten außer diesem Punkt fast nur Erhöhungen. Sowohl für Unterhaltskosten von Sportanlagen, Vereinsmitglieder unter 18, für kleinere Sanierungsarbeiten, für Fahrtzuschüsse und zudem eine Verwaltungspauschale von 3 Euro je Mitglied. Ob ihr diese neuen Annehmlichkeiten für die Vereine im "Schlaraffenland" ausreichen, muss die CDU nun ausdiskutieren.

