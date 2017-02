Friedrichshafen Verein für Internationale Jugendarbeit startet Integrationsprojekt P35

Das Projekt P35 – das steht für Paulinenstraße 35 – will einen Ort für Begegnungen schaffen, die sonst nicht stattfinden würden. Gedacht ist das als "Club international" und richtet sich vor allem an junge Leute zwischen 18 und 30.

Friedrichshafen – Herd, Spülmaschine und Kühlschrank sind kaputt, es gibt nur kaltes Wasser und Lampen hängen keine an der Decke. Im Nebenraum liegt eine ausgemusterte Theke auf dem Boden zwischen alten Regalen, Kisten und Polstern. Aber das Projekt P35 – für Paulinenstraße 35 – hat schon begonnen: Tische und Stühle stehen und die Heizung funktioniert. Freitagnachmittag lädt der Helferkreis St. Columban ins Café Miteinander ein, zweimal in der Woche gibt es einen Deutschkurs und ab und zu kommen die Kinder aus der benachbarten Unterkunft für Asylbewerber zu Besuch. "Wir lassen es langsam angehen, erst mal müssen wir renovieren", sagt Sozialpädagoge Thomas Köhler. Er war bisher in der Netzwerkstelle für geflüchtete Menschen tätig und wird das Projekt leiten.

Gedacht ist das Projekt als "Club international" und richtet sich vor allem an junge Leute zwischen 18 und 30. "Das ist ein ganz offenes Konzept", sagt Köhler. "Wir wollen einen Ort für Begegnungen schaffen, die sonst nicht stattfinden würden. Wir bieten die Plattform und gucken, was kommt." Der Schwerpunkt liegt dabei auf jungen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren. Träger von P35 ist der Verein für Internationale Jugendarbeit, kurz VIJ. In Friedrichshafen betreibt er die Bahnhofsmission. Viele Migranten kommen am Bahnhof an, so waren die Mitarbeiter der Bahnhofsmission oft die ersten, bei denen sie Rat oder Hilfe suchten. Diese Erfahrungen waren der Auslöser für die Idee, einen "Club international" in Friedrichshafen zu gründen.

Pate steht der "Club international" in Stuttgart. Was als Angebot für Gastarbeiter begann, ist heute ein Bildungs- und Kulturort für junge Menschen aus aller Welt geworden. "Es ist ein offener Treff mit Angeboten, die sich an junge Zuwanderer richten, aber für alle offen sind", sagt Sylvia Takacs vom VIJ Stuttgart. Sprach- und Kochkurse, Theaterworkshops, Länder-, Fußball- und Karaoke-Abende oder Ausflüge stehen auf dem Programm. "Sich kennenlernen geht am besten, wenn man gemeinsam etwas tut. Dann überwindet man Grenzen, lernt Verständnis zu haben und das Andere zu tolerieren", sagt sie. Wer gemeinsam Theater spielt zum Beispiel, unterhält sich in den Pausen eben auch über religiöse Bräuche oder Essensgewohnheiten. "Integration durch Interaktion", nennt Takacs ihr Prinzip.

Thomas Köhler verwendet lieber den Begriff "Inklusion" statt "Integration". "Integration wird immer häufiger verwendet bei Konzepten, die "pass dich an" meinen", sagt er. Demgegenüber stehe "Inklusion" für Miteinander in Vielfalt, für ein gleichberechtigtes Zusammenleben von Menschen verschiedener Herkünfte, Hilfsbedürftigkeiten oder Weltanschauungen. Im P35 sollen Räume entstehen für die, die sonst keinen Raum finden. Die Besucher sollen dabei selbst entscheiden, welche Art von Kultur, Bildung, Information oder Problembewältigung sie wollen. "Wenn drei junge Leute eine gute Idee haben und einen Raum suchen, sind ihnen die Türen hier geöffnet."

Im P35 könnten Themenwochen stattfinden, Diskussionsrunden oder Werkstätten. Örtliche Initiativen zum Food Sharing oder von Studenten der ZU könnten ebenso mitmachen wie bisher nicht organisierte Gruppen von Migranten. Ideen für Themen hat Köhler schon. Ein Infoabend zu Fluchtländern etwa. "Es wäre auch ein spannender Bildungsansatz, einen Weg zu finden, wie die Bundestagswahl nicht spurlos an denen vorbei geht, die hier leben, aber nicht wählen dürfen." Aber er will seine Ideen niemandem aufdrängen. Durch sein bisheriges Engagement in der Netzwerkstelle kennt er viele haupt- und ehrenamtliche Helfer, Flüchtlinge oder Migranten, die zu Mentoren für Neuankömmlinge geworden sind. Auf deren Ideen und Vorschläge freut er sich. Auf jeden Fall soll im Sommer ein großes Fest steigen, mit allen, die bis dahin dabei sind und für alle, die kommen wollen.

Der Verein

Träger des Club International Friedrichshafen "P35" in der Paulinenstraße 35 ist der Verein für Internationale Jugendarbeit Landesverein Württemberg (VIJ). Der Verein betreibt in Friedrichshafen bereits die Bahnhofsmission. Das Integrationsprojekt wird bis zum Jahr 2019 mit etwa 150 000 Euro vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. Dazu gehören Raum- und Programmmittelzuschüsse und eine 80-Prozent-Stelle für einen Sozialarbeiter. Außerdem erhält der Verein für Internationale Jugendarbeit von der Stadt Friedrichshafen einen Mietkostenzuschuss von 9000 Euro im Jahr. Nach der Umbauphase im Frühjahr sollen Räume für Begegnungen und Veranstaltungen sowie ein kleines Café zur Verfügung stehen. (cor)