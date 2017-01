Friedrichshafen Verein Solawi sucht noch Abnehmer für Bio-Gemüse

Der Verein Solidarische Landwirtschaft Solawi hat seinen gepachteten Hektar Acker für die Saison 2017 bereits verplant. Zwei Gärtnerinnen bauen hir nach den Richtlinien des biologischen Landbaus Gemüse an, unterstützt von den Vereinsmitgliedern.

"Toll, wir brauchen keine zweite Bieterrunde!" Sichtlich froh ist Sylvia Schoch, Vorstandsmitglied des jungen Vereins Solawi Bodensee, über das Ergebnis der abgegebenen Gebote für die wöchentlichen Gemüseanteile gewesen. 15,34 Euro durchschnittlich sind die Bezieher der 64 Anteile bereit, für die Versorgung mit eigenem, nach den Richtlinien des biologischen Landbaus erzeugten Gemüse auszugeben. Damit sind die Kosten für Pacht, Saatgut, Pflanzenschutz, Verwaltung und vor allem für die beiden fest angestellten Gärtnerinnen Katrin Fieberitz und Monika Scherle gesichert. Sie bauen Salat, Zwiebeln, Fenchel, Tomaten, Kohlrabi, Stangenbohnen, Kartoffeln, Kohl und Kräuter an, um im Idealfall den Bedarf der Anteilseigner über das Jahr zu decken.

Monika Scherle erläuterte den Anbauplan für die bevorstehende Saison. Der Plan berücksichtigt den vierjährigen Wechsel von Fruchtfolgen. Außerdem wird mit der Anlage der Beete auf Dämmen der Erfahrung aus 2016 Rechnung getragen, dass im Falle eines nassen Frühjahrs das Wasser in den Beeten stehen bleibt und damit der Ernteertrag stark reduziert wird. Auch eine Randbepflanzung mit Blumen zur Schneckenabwehr und fürs Auge ist geplant sowie ein Permakulturbereich mit Beerensträuchern, Birnbäumen, Wildsträuchern und mehrjährigen Kräutern.

Das gemeinsame Ziel der Vereinsmitglieder ist die nachhaltige Landwirtschaft im Einklang mit der Natur. Dafür engagierten sie sich im vergangenen Jahr, indem sie an Ackertagen beim Pflanzen und Jäten halfen, aber auch beim Bau eines Folientunnels und einer Komposttoilette. Im neuen Jahr soll mithilfe von Fördergeldern des Bundes "Kurze Wege für den Klimaschutz" eine Jurte gebaut werden, in der Workshops und Bildungsveranstaltungen angeboten werden. Eine Feuerschale und ein Grassofa sind ebenfalls geplant. Wichtig ist auch ein Erdkeller, damit Gemüse gelagert werden kann.

In den Bereich der Bildung fällt ein gemeinsames Projekt mit der MTU-Umweltstiftung und der Stadt Friedrichshafen. Sie beteiligt sich mit drei Anteilen an Solawi, die der Küche im Obdachlosenheim zugute kommen. Das Gemeinschaftsprojekt sieht die Basisqualifizierung für Flüchtlinge in der ökologischen Landwirtschaft vor und dient gleichzeitig der Refinanzierung der Personalkosten für die Gärtnerinnen. Vorstandsmitglied Markus Hener zeigte sich zuversichtlich hinsichtlich eines positiven Bescheids. Die gute Zusammenarbeit mit der Schweizer Trigon-Stiftung zur Bodenverbesserung wurde ebenfalls hervorgehoben. Das vielfältige Engagement der Mitglieder zeigte sich auch in den Berichten der Arbeitskreise, die über den reinen Gemüseanbau weit hinausgehen. "Gemeinwohl und Soziokratie" beispielsweise wurde von Vorstandsmitglied Odette Lassonczyk vorgestellt.

Der Verein

Solawi Bodensee ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft zu betreiben. Der Verein für Solidarische Landwirtschaft wurde 2015 gegründet und hatte 2016 sein erstes Wirtschafts- und Erntejahr. Die gepachtete Ackerfläche von einem Hektar liegt in Raderach und wird von zwei angestellten Gärtnerinnen biologisch bewirtschaftet. Die Mitglieder können sich an der Arbeit beteiligen. Eine Jahresmitgliedschaft kostet 26 Euro. Wer 2017 Gemüse beziehen möchte, bezahlt zusätzlich durchschnittlich 15,34 Euro wöchentlich pro Anteil. Ausgabezeit ist voraussichtlich von März bis Dezember. Der Verein nimmt weitere Mitglieder auf. 15 bis 35 Anteile sind noch zu vergeben. Dazu zählt auch ein kostenloser Anteil für einen Menschen, der sich nicht finanziell, aber durch seine Mithilfe auf dem Acker beteiligen kann.

