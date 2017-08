Friedrichshafen Verein Blaue Blume zieht nach und nach in den Fallenbrunnen um

Mitglieder des Friedrichshafener Vereins Blaue Blume – ein studentisches Kultur- und Wohnprojekt – und Helfer brechen nach und nach ihre Zelte auf der Windhager Straße ab. Das neue Areal im Fallenbrunnen wird für den Umzug vorbereitet. Am Mittwoch, 9. August, wird die Bühne "klimperndes Glashaus" mit einem Traktor von der Wiese in den Fallenbrunnen transportiert.

Gegen Ende vergangener Woche gab es für den Verein Blaue Blume den sogenannten Roten Punkt unter Auflagen für den Umzug von der Wiese, Windhager Straße 32, an den neuen Standort beim Heizhaus im Fallenbrunnen.

"Der Umzug ist bereits möglich, nur eine Nutzung des Geländes, also für Veranstaltungen oder zum Wohnen ist noch nicht möglich, da erst eine Schlussabnahme durch die Stadt erfolgen muss", erklärt die städtische Pressesprecherin Monika Blank. Die "historische Führung durch den Fallenbrunnen" am vergangenen Samstagnachmittag anlässlich des Umzugsfestivals hat in leicht abgeänderter Form stattgefunden. Hartmut Semmler, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Stadtarchiv, konnte kurzfristig nicht teilnehmen. Monika Blank nennt hierfür "interne Gründe", was nicht näher erläutert wird. Zeitzeuge Heribert Ritter berichtete während der historischen Führung von seinen Erinnerungen an die Zeit als Flakhelfer im Jahr 1943.

Parallel zum Festival laufen die Vorbereitungen für den eigentlichen Umzug. Auf dem Standort an der Windhager Straße sind noch so einige Abbauarbeiten zu leisten. Täglich seien es an die 30 Freiwillige und Helfer, die mitarbeiten, berichtet Blaue-Blume-Sprecher Ferdinand Nehm: "Die Flächen auf dem Areal im Fallenbrunnen werden vorbereitet und die Aufteilungen für die jeweiligen Nutzungen abgesteckt." Nehm ergänzt: "Im Fallenbrunnen kümmert sich ein Team um den Eingangsbereich, der freundlich und einladend gestaltet wird, wobei darauf geachtet wird, dass es eine Trennung zur Straße gibt." Zudem werde am Toilettenwagen gebaut. Nehm weiter: "Alles was wir können, machen wir in Eigenregie. Die Freiwilligen stimmen sich mit der Bauleitung ab. Das sind Architekten der Kammergruppe Bodenseekreis der Architektenkammer Baden-Württemberg. Fachliche Arbeiten wie beispielsweise die Erschließung werden von Profis erledigt."

Der Umzug wird laut Blaue-Blume-Sprecher Nehm teils auch inszeniert. Am Mittwoch, 8. August, um 12 Uhr wird mit einem Traktor die Bühne "klimperndes Glashaus" von der Wiese Windhager Straße 32 in den Fallenbrunnen transportiert. Nehm spricht von rund 600 Metern Umzugsstrecke.

Das ist am Dienstag anlässlich des Umzugsfestivals auf der Wiese an der Windhager Straße geboten: Um 16 Uhr wird der Künstler Johannes Volkmann einen Bastel-Workshop zu einem Papiertheater betreuen – Groß und Klein sind willkommen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Das philosophische Papiertheater "Höhlen Geschichte" beginnt bei Dämmerung gegen 21 Uhr und sei auch für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Der Stummfilm-Abend fällt krankheitsbedingt aus.