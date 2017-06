Friedrichshafen Vereidigung: Redner würdigen Leistungen von Andreas Brand

Andreas Brand als alter und neuer Oberbürgermeister von Friedrichshafen hat im Rahmen seiner Verpflichtung auf die neue Amtszeit viel Lob erhalten. Regierungspräsident Klaus Tappeser würdigten Brand unter anderem dafür, dass dieser 2009 in einer global schwierigen Zeit angetreten sei und die Stadt Friedrichshafen heute auf soliden finanziellen Füßen stehe. Der Verpflichtung schloss sich ein Stehempfang an.

Friedrichshafen – Es sind schöne Momente gewesen und alle Anwesenden haben sich in Feierlaune gezeigt beim Stehempfang im Foyer des Graf-Zeppelin-Hauses, zu dem nach der Verpflichtung von Oberbürgermeister Andreas Brand eingeladen worden war. Auch vom Stadtoberhaupt selbst schien nach der würdevollen Feierstunde alle Anspannung abgefallen zu sein. Zuvor hatte das Stadtorchester mit "My Way" einen stimmungsvollen und viel beklatschten musikalischen Schlusspunkt gesetzt.

Dass der in diesem Kultlied von Frank Sinatra thematisierte "letzte Vorhang" in der Amtszeit von Andreas Brand angesichts seiner bisherigen Leistungen noch lange nicht zu fallen braucht, darauf gingen die Festredner in ihren Ansprachen ausführlich ein. Regierungspräsident Klaus Tappeser nannte viele Höhepunkte, die die erste Amtsperiode Brands ausgezeichnet hätten. Beispiel Finanzen: In einer global schwierigen Zeit sei Brand 2009 angetreten und heute stehe die Stadt auf soliden finanziellen Füßen, betonte Tappeser. In puncto Straßen sei man auf einem guten Weg, die Häfler Schul- und Hochschullandschaft könne sich mehr als sehen lassen, in Bezug auf das Gesundheitswesen sei Friedrichshafen auch im interkommunalen Verbund gut aufgestellt. Explizit nannte der Regierungspräsident auch den Uferweg in Manzell. "Er ist so was von gut geworden", sagte Tappeser. Zur Realisierung, die vor zwei Jahren gelungen war, habe es viel Hartnäckigkeit in den Verhandlungen und einen langen Atem gebraucht.

Die Fortsetzung der guten Zusammenarbeit mit der Stadt Friedrichshafen steht für den Regierungspräsidenten ebenso auf der Agenda wie für den Landrat des Bodenseekreises, der die Grüße und Glückwünsche aus allen 22 Städten und Gemeinden des Landkreises überbrachte. "Der Zusammenhalt der kommunalen Familie ist für uns besonders wichtig", sagte Lothar Wölfle. "Friedrichshafen braucht den Landkreis und der Landkreis braucht Friedrichshafen." Alle wichtigen Themen seien in den vergangenen Jahren offen, engagiert und bürgernah diskutiert und vorbereitet worden. Insbesondere ging Wölfle auf die Wohnungsbauinitiative des Häfler Gemeinderats ein, die Mut und Standvermögen gebraucht habe. "Es gibt auch bei uns keinen Anspruch auf eine Wiese vor dem Haus oder einen unverbaubaren Blick auf den Bodensee", mahnte er. Der Landrat lobte auch das gute Miteinander in Sachen Unterbringung der Flüchtlinge. "Jetzt geht es um Integration und Vermittlungen in den Arbeitsmarkt, damit die zu uns gekommenen Menschen mit Bleibeperspektive auf eigenen Beinen stehen und damit Mitglieder unserer Gesellschaft werden können", betonte Lothar Wölfle.

Die Rolle des Oberbürgermeisters als Dienstherr von etwa 1200 Mitarbeitern und damit "einer der größten Arbeitgeber Friedrichshafens" beleuchtete Hans-Dieter Beller als Vorsitzender des Personalrats der Stadtverwaltung. Er sieht in Andreas Brand einen "verlässlichen und kooperativen" Chef, baut darauf, die vertrauensvolle und partnerschaftliche Arbeit fortzusetzen, und hofft auf eine Fortführung des von Brand in Gang gesetzten intensiven Prozesses der umfangreichen Bürgerbeteiligung. Die Gewinnung von neuen Mitarbeitern werde auch für die Stadtverwaltung in Zeiten des demografischen Wandels immer schwieriger. Deshalb gelte es in Zukunft verstärkt auf die Ausbildung eigener Nachwuchskräfte zu setzen, sagte Beller. In Richtung Mitarbeiterpflege ging auch der Wunsch des Personalleiters nach einem betrieblichen Kindergarten für Mitarbeiter der Stadtverwaltung und nach einer ämterübergreifenden Kantine.